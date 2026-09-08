O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza 232 vagas de emprego a partir desta terça-feira (8). As oportunidades estão distribuídas em 70 cargos e contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 4.500.

Entre os cargos com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza, com 30 oportunidades, e auxiliar de logística, com 15 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e reabilitados do INSS.

Também há 10 vagas para cada uma das funções de ajudante de produção, auxiliar de cozinha, cozinheiro, maçariqueiro, operador de ponte rolante e pedreiro. Para garçom, são oito oportunidades.

A lista inclui ainda vagas para operador de caixa, vendedor de comércio varejista, auxiliar de sushiman, barman, auxiliar de laboratório, serralheiro, soldador e sushiman, entre outras funções.