08 de setembro de 2026
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VAGAS ABERTAS

Piracicaba oferece 232 vagas com salários de até R$ 4,5 mil; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
CAT de Piracicaba disponibiliza novas oportunidades de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade.
CAT de Piracicaba disponibiliza novas oportunidades de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade.

O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza 232 vagas de emprego a partir desta terça-feira (8). As oportunidades estão distribuídas em 70 cargos e contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 4.500.

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Funções com mais oportunidades

Entre os cargos com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza, com 30 oportunidades, e auxiliar de logística, com 15 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e reabilitados do INSS.

Também há 10 vagas para cada uma das funções de ajudante de produção, auxiliar de cozinha, cozinheiro, maçariqueiro, operador de ponte rolante e pedreiro. Para garçom, são oito oportunidades.

A lista inclui ainda vagas para operador de caixa, vendedor de comércio varejista, auxiliar de sushiman, barman, auxiliar de laboratório, serralheiro, soldador e sushiman, entre outras funções.

Salários chegam a R$ 4,5 mil

Entre as oportunidades com os maiores salários está a de mecânico diesel, com remuneração de R$ 4.500. Também se destacam as vagas para pintor de obras, com R$ 4.200; caldeireiro, com R$ 3.914; assistente técnico de vendas, com R$ 3.800; e mecânico de refrigeração, com R$ 3.674,71.

Há vagas sem exigência de experiência

O CAT também reúne oportunidades para quem ainda não possui experiência profissional. Entre os cargos estão ajudante de produção, ajudante geral, assistente de vendas, consultor de intercâmbio, expedidor, operador de caixa, pedreiro, vendedor e vendedor de comércio varejista.

Como se candidatar

Os interessados podem consultar os requisitos e as vagas disponíveis no Painel de Vagas https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/ . As oportunidades permanecem abertas até o limite de encaminhamentos e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes.

Os candidatos devem manter os dados atualizados e verificar atentamente os requisitos de cada oportunidade antes de realizar a candidatura.

O CAT funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.

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