A Santa Casa de Piracicaba está com 52 vagas de emprego abertas para diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam principalmente profissionais da enfermagem, mas também incluem cargos administrativos, técnicos e de apoio hospitalar.

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Do total de vagas disponíveis, 28 são para técnico de enfermagem, área que concentra a maior parte das oportunidades. Também estão abertas cinco vagas para auxiliar de enfermagem e cinco para enfermeiro assistencial.