A Santa Casa de Piracicaba está com 52 vagas de emprego abertas para diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam principalmente profissionais da enfermagem, mas também incluem cargos administrativos, técnicos e de apoio hospitalar.
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Do total de vagas disponíveis, 28 são para técnico de enfermagem, área que concentra a maior parte das oportunidades. Também estão abertas cinco vagas para auxiliar de enfermagem e cinco para enfermeiro assistencial.
Entre os demais cargos estão copeiro hospitalar, com três vagas, e auxiliar de transporte de pacientes, enfermeiro supervisor e secretária recepcionista, com duas oportunidades cada.
A instituição também busca profissionais para as funções de técnico em manutenção de equipamentos II, técnico de imobilização ortopédica, fonoaudiólogo, higienizador e auxiliar de farmácia/técnico de farmácia, com uma vaga disponível para cada cargo.
Oportunidades
Confira a quantidade de vagas por função:
- Técnico de Enfermagem: 28 vagas
- Auxiliar de Enfermagem: 5 vagas
- Enfermeiro Assistencial: 5 vagas
- Copeiro Hospitalar: 3 vagas
- Auxiliar de Transporte de Pacientes: 2 vagas
- Enfermeiro Supervisor: 2 vagas
- Secretária Recepcionista: 2 vagas
- Técnico em Manutenção de Equipamentos II: 1 vaga
- Técnico de Imobilização Ortopédica: 1 vaga
- Fonoaudiólogo: 1 vaga
- Higienizador: 1 vaga
- Auxiliar de Farmácia/Técnico de Farmácia: 1 vaga
Como se cadastrar
Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@santacasadepiracicaba.com.br.
A candidatura deve ser feita por meio do envio do currículo ao setor responsável pelo recrutamento da Santa Casa de Piracicaba.