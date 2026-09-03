03 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADES

Santa Casa tem 52 oportunidades de trabalho em Piracicaba; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Santa Casa de Piracicaba está com 52 vagas abertas para diferentes funções, principalmente na área de enfermagem. Currículos devem ser enviados por e-mail.
Santa Casa de Piracicaba está com 52 vagas abertas para diferentes funções, principalmente na área de enfermagem. Currículos devem ser enviados por e-mail.

A Santa Casa de Piracicaba está com 52 vagas de emprego abertas para diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam principalmente profissionais da enfermagem, mas também incluem cargos administrativos, técnicos e de apoio hospitalar.

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Do total de vagas disponíveis, 28 são para técnico de enfermagem, área que concentra a maior parte das oportunidades. Também estão abertas cinco vagas para auxiliar de enfermagem e cinco para enfermeiro assistencial.

Entre os demais cargos estão copeiro hospitalar, com três vagas, e auxiliar de transporte de pacientes, enfermeiro supervisor e secretária recepcionista, com duas oportunidades cada.

A instituição também busca profissionais para as funções de técnico em manutenção de equipamentos II, técnico de imobilização ortopédica, fonoaudiólogo, higienizador e auxiliar de farmácia/técnico de farmácia, com uma vaga disponível para cada cargo.

Oportunidades

Confira a quantidade de vagas por função:

  • Técnico de Enfermagem: 28 vagas
  • Auxiliar de Enfermagem: 5 vagas
  • Enfermeiro Assistencial: 5 vagas
  • Copeiro Hospitalar: 3 vagas
  • Auxiliar de Transporte de Pacientes: 2 vagas
  • Enfermeiro Supervisor: 2 vagas
  • Secretária Recepcionista: 2 vagas
  • Técnico em Manutenção de Equipamentos II: 1 vaga
  • Técnico de Imobilização Ortopédica: 1 vaga
  • Fonoaudiólogo: 1 vaga
  • Higienizador: 1 vaga
  • Auxiliar de Farmácia/Técnico de Farmácia: 1 vaga

Como se cadastrar

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@santacasadepiracicaba.com.br.

A candidatura deve ser feita por meio do envio do currículo ao setor responsável pelo recrutamento da Santa Casa de Piracicaba.

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