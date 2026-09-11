Piracicaba terá um fim de semana marcado por chuva forte, possibilidade de temporais e queda nas temperaturas. A passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo aumenta a instabilidade neste sábado (12), enquanto o avanço de uma massa de ar frio deve fazer os termômetros despencarem no domingo (13). A previsão ganha ainda mais atenção porque setembro já começou com chuva acima do normal na cidade.
Piracicaba acumulou 151 milímetros de chuva nos primeiros 11 dias de setembro, segundo registros do Posto Meteorológico “Jesus Marden do Santos”, da Esalq-USP. O volume já representa mais de duas vezes a média histórica de 60 milímetros esperada para todo o mês. O acumulado parcial de 2026 também se aproxima do registrado em setembro de 2015, quando a cidade teve 189,8 milímetros de chuva.
Para este sábado, a previsão específica para Piracicaba aponta mínima de 19°C e máxima de 24°C, com 82% de possibilidade de chuva e estimativa de cerca de 19,6 milímetros. A expectativa é de chuva pela manhã, possibilidade de temporal à tarde e continuidade da instabilidade durante a noite. O vento também pode ganhar força, com rajadas previstas de até aproximadamente 40 km/h.
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INMET alerta para instabilidade e chegada do frio
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) aponta que a formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul contribui para intensificar as instabilidades e estabelecer um canal de umidade que alcança São Paulo. O órgão prevê a permanência de chuvas em partes do Sudeste durante o fim de semana e destaca que a atuação do sistema também favorece a entrada de uma massa de ar frio sobre o sul do Estado.
O cenário previsto para Piracicaba muda ainda mais no domingo. A cidade deve registrar mínima de 16°C e máxima de apenas 19°C, com 81% de possibilidade de chuva e acumulado estimado em aproximadamente 22,5 milímetros. A previsão indica chuva rápida durante o dia e à noite, mantendo o tempo fechado e úmido.
A combinação de novas chuvas com o alto volume já registrado em setembro exige atenção para possíveis transtornos provocados por pancadas mais intensas. O INMET mantém São Paulo entre as áreas sob influência das instabilidades neste fim de semana e prevê redução das temperaturas com o avanço do ar frio.