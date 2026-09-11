O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 49% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11). Fernando Haddad (PT) registra 29%, deixando uma diferença de 20 pontos percentuais entre os dois principais candidatos. O estudo foi contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo.
Na comparação com a rodada anterior, realizada em 21 de agosto, Tarcísio avançou quatro pontos, de 45% para 49%. Haddad também oscilou positivamente, passando de 27% para 29%. Entre os demais concorrentes, Policial Edjane (Agir) e Carlos Machado (PCB) aparecem com 3% cada, enquanto Vera Lúcia (PSTU) tem 2%, Vivian Mendes (UP), 2%, e Izadora Dias (PCO), 1%.
Considerando somente os votos válidos, quando são retiradas as manifestações em branco, nulas e de eleitores indecisos, Tarcísio soma 56% e Haddad chega a 32%. Os demais candidatos ficam entre 1% e 3%. Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio registra 32% e Haddad, 16%, enquanto 41% ainda não definiram a escolha.
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Segundo turno e rejeição
A vantagem de Tarcísio também aparece na simulação de segundo turno contra Haddad. O atual governador reúne 56% das intenções, enquanto o petista marca 35%. O resultado representa uma diferença de 21 pontos percentuais. Em relação à pesquisa anterior, Tarcísio cresceu dois pontos, enquanto Haddad manteve os mesmos 35%.
Outro indicador apresentado pelo Datafolha é a rejeição. Haddad aparece com o maior índice entre os candidatos, com 48% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Tarcísio registra 29%. Na sequência estão Vera Lúcia, com 19%; Carlos Machado, com 18%; Policial Edjane, com 16%; Izadora Dias, com 15%; e Vivian Mendes, com 13%.
A pesquisa ouviu 1.610 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é SP-04189/2026. O estudo também aponta que 66% dos entrevistados consideram definitiva a escolha do candidato, enquanto 34% admitem que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro.