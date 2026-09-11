O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 49% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11). Fernando Haddad (PT) registra 29%, deixando uma diferença de 20 pontos percentuais entre os dois principais candidatos. O estudo foi contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo.

Na comparação com a rodada anterior, realizada em 21 de agosto, Tarcísio avançou quatro pontos, de 45% para 49%. Haddad também oscilou positivamente, passando de 27% para 29%. Entre os demais concorrentes, Policial Edjane (Agir) e Carlos Machado (PCB) aparecem com 3% cada, enquanto Vera Lúcia (PSTU) tem 2%, Vivian Mendes (UP), 2%, e Izadora Dias (PCO), 1%.

Considerando somente os votos válidos, quando são retiradas as manifestações em branco, nulas e de eleitores indecisos, Tarcísio soma 56% e Haddad chega a 32%. Os demais candidatos ficam entre 1% e 3%. Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio registra 32% e Haddad, 16%, enquanto 41% ainda não definiram a escolha.