A disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado aparece embolada na nova pesquisa do Paraná Pesquisas. Marina Silva (Rede) tem 30,4% das intenções de voto, Simone Tebet (PSB) soma 29,5% e Guilherme Derrite (PP) chega a 28,9%. A diferença entre os três está dentro da margem de erro de 2,4 pontos percentuais, configurando um empate triplo na liderança.

Na sequência, André do Prado (PL) aparece com 19,3% e Ricardo Salles (Novo) tem 16,4%. Soninha Francine (Cidadania) registra 5,4%, enquanto Geraldo Rufino (Podemos) soma 3,2%. Os demais candidatos listados na pesquisa não ultrapassam 1,5% das intenções de voto.

Como duas cadeiras estarão em disputa no Senado por São Paulo neste ano, cada eleitor poderá escolher até dois candidatos. Essa regra faz com que a soma das intenções de voto ultrapasse 100%. Além disso, 9,9% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 7% não souberam ou não opinaram.