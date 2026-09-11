A disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado aparece embolada na nova pesquisa do Paraná Pesquisas. Marina Silva (Rede) tem 30,4% das intenções de voto, Simone Tebet (PSB) soma 29,5% e Guilherme Derrite (PP) chega a 28,9%. A diferença entre os três está dentro da margem de erro de 2,4 pontos percentuais, configurando um empate triplo na liderança.
Na sequência, André do Prado (PL) aparece com 19,3% e Ricardo Salles (Novo) tem 16,4%. Soninha Francine (Cidadania) registra 5,4%, enquanto Geraldo Rufino (Podemos) soma 3,2%. Os demais candidatos listados na pesquisa não ultrapassam 1,5% das intenções de voto.
Como duas cadeiras estarão em disputa no Senado por São Paulo neste ano, cada eleitor poderá escolher até dois candidatos. Essa regra faz com que a soma das intenções de voto ultrapasse 100%. Além disso, 9,9% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 7% não souberam ou não opinaram.
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Mudanças em relação à pesquisa anterior
Na comparação com o levantamento realizado em agosto, os três candidatos que lideram a corrida apresentaram apenas oscilações dentro da margem de erro. Marina Silva passou de 30,1% para 30,4%, enquanto Simone Tebet caiu de 31,1% para 29,5%. Guilherme Derrite, por sua vez, avançou de 28,2% para 28,9%.
A principal mudança ocorreu entre os candidatos que aparecem logo atrás da liderança. André do Prado cresceu de 16,8% para 19,3%, enquanto Ricardo Salles recuou de 19,7% para 16,4%. Com os movimentos, Prado passou à frente de Salles no cenário de setembro.
A pesquisa ouviu 1.680 eleitores em 77 municípios do estado de São Paulo entre os dias 7 e 10 de setembro. As entrevistas foram presenciais e realizadas nos domicílios dos participantes. A margem de erro é de aproximadamente 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08090/2026.