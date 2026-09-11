O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou na quinta-feira (10) sua confiança no diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em meio à crise envolvendo o comando da corporação e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao SBT, Lula defendeu a permanência do delegado e afirmou que eventuais erros devem ser apurados e julgados pelas autoridades competentes.

A manifestação ocorreu dois dias após o ministro André Mendonça determinar o afastamento cautelar de Rodrigues e do diretor de Inteligência Policial da PF, Leandro Almada da Costa. A decisão foi tomada no contexto de uma investigação relacionada ao Banco Master e após Mendonça apontar que teria sido alvo de monitoramento pela inteligência da Polícia Federal.

O afastamento, porém, durou pouco. Na quarta-feira (9), o ministro Flávio Dino determinou a reintegração de Rodrigues ao cargo, além do retorno de Almada. A decisão de Dino mencionou questões processuais relacionadas à medida de Mendonça, enquanto a análise do afastamento pela Segunda Turma do STF havia sido interrompida após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.