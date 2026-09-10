Mudanças intensas nas emoções, medo de abandono, impulsividade e relações marcadas por oscilações podem estar entre as manifestações do transtorno de personalidade borderline (TPB). O diagnóstico, porém, exige mais do que a identificação isolada desses comportamentos: como os sinais variam entre os pacientes e podem se confundir com outras situações, o histórico da pessoa e a forma como esses padrões se mantêm ao longo do tempo precisam ser considerados.

Estima-se que o TPB atinja entre 1,5% e 3% da população mundial, mas o Brasil ainda não conta com dados precisos sobre sua prevalência. O diagnóstico é realizado clinicamente por profissionais especializados, que avaliam o comportamento e as experiências do paciente, especialmente a partir da adolescência. Também é necessário considerar a possibilidade de sintomas provocados pelo uso de substâncias e diferenciar o transtorno das mudanças que fazem parte do desenvolvimento da identidade nessa fase da vida.

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) estabelece nove características relacionadas ao transtorno, sendo necessário apresentar pelo menos cinco delas para o diagnóstico. Entre os critérios estão o medo intenso de abandono, relações instáveis, alterações na percepção de si mesmo, impulsividade, automutilação ou tentativas de suicídio, instabilidade emocional, sensação persistente de vazio, raiva intensa e episódios de paranoia relacionados ao estresse ou sintomas dissociativos. Como as combinações possíveis são variadas, duas pessoas diagnosticadas podem apresentar quadros bastante diferentes.