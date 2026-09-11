A Capela Monte Alegre, em Piracicaba, prepara uma programação especial para celebrar seus 90 anos em dezembro. A festa será realizada entre os dias 16 e 19, com atividades culturais, artísticas e religiosas. Toda a verba arrecadada durante o evento será revertida para ações de restauro da Capela.
Nos dias 16, 17 e 18, o espaço funcionará das 18h às 22h. As atrações culturais e artísticas para essas três noites ainda estão em fase de definição. A programação do dia 19, considerado o principal da comemoração, já conta com algumas atividades confirmadas e terá funcionamento das 10h às 22h.
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CELEBRAÇÃO DOS 90 ANOS
Entre as ações previstas para o dia 19 está o plantio simbólico de árvores, que marcará a data. A celebração também contará com uma cápsula do tempo, que será lacrada durante o evento e terá a abertura prevista para 2036, quando a Capela completará 100 anos.
A programação religiosa terá início às 18h, com uma Missa Solene celebrada pelo Bispo Diocesano. As portas da Capela permanecerão abertas para acomodar os fiéis, enquanto o som do altar será reproduzido na área externa, permitindo que o público acompanhe a celebração mesmo do lado de fora. Às 20h, será realizada uma apresentação especial de uma Orquestra Barroca, com 16 músicos tocando presencialmente no altar. Como o espaço interno é limitado, a sessão será única e terá ingressos gratuitos, que deverão ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.
Durante a apresentação, as portas da Capela permanecerão fechadas para favorecer a acústica natural e a sonorização orgânica do espaço, aproveitando a arquitetura do prédio sem a necessidade de amplificação eletrônica. Para ampliar o acesso, o concerto também será transmitido em tempo real para o público na área externa.
Por se tratar de um patrimônio histórico tombado e de um espaço sagrado, a organização terá regras específicas para preservar o local. Não será permitida a entrada de alimentos ou bebidas no interior da Capela durante o evento. O consumo ficará concentrado na área externa, onde também será possível acompanhar a transmissão da apresentação.
Além da comemoração dos 90 anos, a festa terá como objetivo contribuir para a preservação da Capela. Toda a verba arrecadada será destinada ao restauro do patrimônio. A organização ainda está finalizando a grade dos dias 16 a 18 e as demais atrações do dia 19, que serão divulgadas posteriormente.