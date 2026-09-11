Durante a apresentação, as portas da Capela permanecerão fechadas para favorecer a acústica natural e a sonorização orgânica do espaço, aproveitando a arquitetura do prédio sem a necessidade de amplificação eletrônica. Para ampliar o acesso, o concerto também será transmitido em tempo real para o público na área externa.

Por se tratar de um patrimônio histórico tombado e de um espaço sagrado, a organização terá regras específicas para preservar o local. Não será permitida a entrada de alimentos ou bebidas no interior da Capela durante o evento. O consumo ficará concentrado na área externa, onde também será possível acompanhar a transmissão da apresentação.

Além da comemoração dos 90 anos, a festa terá como objetivo contribuir para a preservação da Capela. Toda a verba arrecadada será destinada ao restauro do patrimônio. A organização ainda está finalizando a grade dos dias 16 a 18 e as demais atrações do dia 19, que serão divulgadas posteriormente.