Em meio às novas tecnologias, às mudanças nos hábitos de consumo e ao surgimento de serviços cada vez mais automatizados, algumas profissões que fizeram parte da rotina de gerações ainda encontram espaço em Piracicaba. São ofícios que dependem de habilidade manual, experiência e conhecimentos transmitidos ao longo dos anos e que, mesmo diante das transformações, continuam sendo procurados por quem valoriza o trabalho especializado. O Jornal de Piracicaba reuniu algumas dessas profissões que resistem ao tempo e ainda fazem parte do cotidiano da cidade.

Aos 87 anos, o comerciante Jair Venceto é um exemplo de quem fez da profissão uma história de vida. Em entrevista ao JP, realizada alguns meses atrás, ele contou sobre as mais de seis décadas dedicadas ao conserto e à restauração de relógios. Jair começou a aprender o ofício ainda jovem, depois que seu cunhado, Waldomiro Scarpari, que mantinha uma relojoaria na Vila Rezende, o convidou para aprender a consertar relógios. Desde então, nunca abandonou a atividade e chegou a trabalhar à noite em uma pequena oficina montada em sua própria casa, enquanto durante o dia trabalhava no Café Morro Grande.

A trajetória profissional também se confunde com a história do comércio piracicabano. Em 1972, Jair se associou a Alcides Gomes Ferreira, conhecido como Miguelito, e os dois abriram a Relojoaria Santo Antonio, na Rua Rangel Pestana, no Centro. Anos depois, Jair ainda passou pela Relojoaria Dom Bosco e pela Relojoaria Alvorada, onde continua trabalhando. Atualmente, ele se dedica principalmente aos relógios de parede, despertadores e modelos de mesa, enquanto o filho Vanderlei atua com relógios de pulso, eletrônicos, automáticos e a corda.

Ao longo de décadas de profissão, Jair acompanhou uma transformação profunda no setor. Segundo ele, antigamente era mais fácil encontrar peças para os mecanismos, enquanto muitos modelos atuais utilizam componentes eletrônicos e descartáveis. Mesmo assim, os relógios antigos continuam chegando às suas mãos, especialmente aqueles que passam de uma geração para outra. “É a profissão na qual me realizo, que trouxe muita felicidade e prosperidade em minha vida”, afirmou. Para ele, restaurar essas peças significa preservar não apenas um objeto, mas também as histórias e memórias das famílias que as guardam.

Alfaiate