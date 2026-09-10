A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) apresenta nesta sexta-feira (11), às 20h, o “Concerto de Música Brasileira”, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central. Com entrada gratuita, a apresentação terá cerca de 50 minutos e ainda conta com ingressos disponíveis online.
Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o repertório reúne obras de diferentes compositores nacionais. Estão programadas Ponteio, de Cláudio Santoro, Instantes II, de Ernani Aguiar, e Suíte Nordestina, de Ernst Mahle, compositor que possui uma trajetória ligada à história musical de Piracicaba.
VEJA MAIS:
- Semana do Cinema: Veja a programação em Piracicaba
- IHGP relança livro no Sesc Piracicaba; Veja esse e outros eventos
- Estátua de capivara gigante divide opiniões em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A programação também inclui o Concertino para Trompete, de Fernando Moraes, que terá participação especial do solista convidado Ismael Brandão. A obra acrescenta à apresentação uma formação com instrumento solista e cordas, explorando diferentes possibilidades sonoras ao longo do concerto.
Segundo Ivan Bueno, a escolha das peças busca valorizar a diversidade rítmica e a identidade da produção erudita brasileira, reunindo nomes de diferentes períodos e estilos em um mesmo programa.
Ainda há ingressos disponíveis
Quem quiser acompanhar a apresentação pode reservar o ingresso pela internet. Ainda há entradas disponíveis online, e a organização também informou que uma cota de ingressos físicos será disponibilizada na bilheteria do teatro antes do espetáculo, conforme a capacidade de assentos.
A realização é viabilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, através do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS). O projeto conta com patrocínio da Cerâmica Villagres, Turbimaq Turbinas e Máquinas e Samapi Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, além da produção executiva do Instituto APEC e da Investe Cultura e apoio institucional da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.