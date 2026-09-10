Segundo Ivan Bueno, a escolha das peças busca valorizar a diversidade rítmica e a identidade da produção erudita brasileira, reunindo nomes de diferentes períodos e estilos em um mesmo programa.

Ainda há ingressos disponíveis

Quem quiser acompanhar a apresentação pode reservar o ingresso pela internet. Ainda há entradas disponíveis online, e a organização também informou que uma cota de ingressos físicos será disponibilizada na bilheteria do teatro antes do espetáculo, conforme a capacidade de assentos.

A realização é viabilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, através do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS). O projeto conta com patrocínio da Cerâmica Villagres, Turbimaq Turbinas e Máquinas e Samapi Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, além da produção executiva do Instituto APEC e da Investe Cultura e apoio institucional da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.