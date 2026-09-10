10 de setembro de 2026
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MÚSICA

OCP celebra música brasileira com obra de Ernst Mahle nesta sexta

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Foto: Rodrigo Terrini
A OCP aposta na música como experiência artística e formação de músicos e apresenta nesta sexta um concerto gratuito de música brasileira.
A OCP aposta na música como experiência artística e formação de músicos e apresenta nesta sexta um concerto gratuito de música brasileira.

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) apresenta nesta sexta-feira (11), às 20h, o “Concerto de Música Brasileira”, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central. Com entrada gratuita, a apresentação terá cerca de 50 minutos e ainda conta com ingressos disponíveis online.

Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o repertório reúne obras de diferentes compositores nacionais. Estão programadas Ponteio, de Cláudio Santoro, Instantes II, de Ernani Aguiar, e Suíte Nordestina, de Ernst Mahle, compositor que possui uma trajetória ligada à história musical de Piracicaba.

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A programação também inclui o Concertino para Trompete, de Fernando Moraes, que terá participação especial do solista convidado Ismael Brandão. A obra acrescenta à apresentação uma formação com instrumento solista e cordas, explorando diferentes possibilidades sonoras ao longo do concerto.

Segundo Ivan Bueno, a escolha das peças busca valorizar a diversidade rítmica e a identidade da produção erudita brasileira, reunindo nomes de diferentes períodos e estilos em um mesmo programa.

Ainda há ingressos disponíveis

Quem quiser acompanhar a apresentação pode reservar o ingresso pela internet. Ainda há entradas disponíveis online, e a organização também informou que uma cota de ingressos físicos será disponibilizada na bilheteria do teatro antes do espetáculo, conforme a capacidade de assentos.

A realização é viabilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, através do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS). O projeto conta com patrocínio da Cerâmica Villagres, Turbimaq Turbinas e Máquinas e Samapi Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, além da produção executiva do Instituto APEC e da Investe Cultura e apoio institucional da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

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