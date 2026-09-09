A Casas Bahia abriu um novo leilão virtual de eletrodomésticos pela plataforma Kwara, com cerca de 130 produtos armazenados em Jundiaí, no interior de São Paulo. Os lances começam em R$ 291, e entre os itens disponíveis estão fogões, máquinas de lavar e refrigeradores. Os lotes começam a ser encerrados a partir de 16 de setembro, às 12h30.

O menor lance inicial é de R$ 291, para um fogão Atlas Agile Up Glass de quatro bocas, anunciado com desconto de 68%. Duas lavadoras Britânia BLR04 aparecem com ofertas iniciais de R$ 365. Já para quem procura uma geladeira, o Refrigerador Consul CRM45BB tem lance inicial de R$ 585. Os valores são apenas os pontos de partida e podem subir conforme novas propostas sejam registradas.

Também estão disponíveis outros refrigeradores, como os modelos LG GN-B392PLMB, com lance inicial de R$ 901, e LG GN-B392PLM2, a partir de R$ 1.001. O Electrolux IT56S aparece com lance inicial de R$ 1.073. Há ainda um lote com aproximadamente nove eletrodomésticos, incluindo liquidificadores, air fryer e panela elétrica, com oferta inicial de R$ 648.