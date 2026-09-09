A Casas Bahia abriu um novo leilão virtual de eletrodomésticos pela plataforma Kwara, com cerca de 130 produtos armazenados em Jundiaí, no interior de São Paulo. Os lances começam em R$ 291, e entre os itens disponíveis estão fogões, máquinas de lavar e refrigeradores. Os lotes começam a ser encerrados a partir de 16 de setembro, às 12h30.
O menor lance inicial é de R$ 291, para um fogão Atlas Agile Up Glass de quatro bocas, anunciado com desconto de 68%. Duas lavadoras Britânia BLR04 aparecem com ofertas iniciais de R$ 365. Já para quem procura uma geladeira, o Refrigerador Consul CRM45BB tem lance inicial de R$ 585. Os valores são apenas os pontos de partida e podem subir conforme novas propostas sejam registradas.
Também estão disponíveis outros refrigeradores, como os modelos LG GN-B392PLMB, com lance inicial de R$ 901, e LG GN-B392PLM2, a partir de R$ 1.001. O Electrolux IT56S aparece com lance inicial de R$ 1.073. Há ainda um lote com aproximadamente nove eletrodomésticos, incluindo liquidificadores, air fryer e panela elétrica, com oferta inicial de R$ 648.
VEJA MAIS:
- Homem mascarado beija visitantes e causa polêmica na Bienal
- Pai desaparece após visitar filhos e deixar carta em Piracicaba
- CNH digital pode dar problema na blitz; Veja como evitar
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Veja cuidados antes de participar
Para participar, o interessado precisa observar as regras específicas de cada lote e considerar que o valor do lance não representa necessariamente o custo final da compra. Podem existir taxas, impostos e despesas relacionadas ao transporte, enquanto a retirada dos produtos fica sob responsabilidade do comprador. O edital também prevê itens que podem apresentar avarias, ausência de componentes ou até problemas de funcionamento, dependendo do lote.
A plataforma permite ainda configurar um lance automático. Nesse sistema, a oferta do participante pode ser elevada automaticamente quando outro comprador fizer uma proposta maior, até o limite previamente estabelecido. Antes de enviar qualquer valor, a recomendação é conferir o edital, analisar a descrição individual do produto e verificar as condições de pagamento e retirada. Leilões da Casas Bahia são realizados de forma recorrente e, segundo informações da companhia, não começaram por causa do atual processo de recuperação judicial.
O novo leilão ocorre enquanto a Casas Bahia tenta reorganizar sua situação financeira. A companhia entrou com pedido de recuperação judicial em agosto de 2026 para renegociar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas, depois de registrar prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre. Do resultado negativo, R$ 9,1 bilhões foram atribuídos a efeitos contábeis sem impacto no caixa, em meio ao plano de redimensionamento da operação, que incluiu o fechamento de 298 lojas.