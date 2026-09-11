A Polícia Federal apreendeu um fuzil e outras seis armas de fogo ligadas ao deputado federal Mário Frias (PL-SP) durante o cumprimento de mandados da Operação Make Up, realizada nesta quinta-feira (10). A ação investiga suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares que teriam sido destinados à produção do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a PF, os sete armamentos foram encontrados em endereços relacionados ao parlamentar. Computadores e telefones celulares também foram apreendidos durante as buscas. A corporação abriu uma investigação específica para verificar uma possível posse ilegal de arma de fogo, já que as armas estavam em um endereço diferente daquele declarado por Frias às autoridades.