A Polícia Federal apreendeu um fuzil e outras seis armas de fogo ligadas ao deputado federal Mário Frias (PL-SP) durante o cumprimento de mandados da Operação Make Up, realizada nesta quinta-feira (10). A ação investiga suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares que teriam sido destinados à produção do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo a PF, os sete armamentos foram encontrados em endereços relacionados ao parlamentar. Computadores e telefones celulares também foram apreendidos durante as buscas. A corporação abriu uma investigação específica para verificar uma possível posse ilegal de arma de fogo, já que as armas estavam em um endereço diferente daquele declarado por Frias às autoridades.
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A Operação Make Up é conduzida pela Polícia Federal com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, foram expedidos 49 mandados de busca e apreensão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), cumpridos no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.
Investigação envolve R$ 2 milhões
A apuração autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF, investiga a destinação de R$ 2 milhões em emendas parlamentares indicadas por Mário Frias para o Instituto Conhecer Brasil (ICB).
De acordo com a Polícia Federal, o instituto teria sido utilizado para intermediar o repasse dos recursos relacionados à produção audiovisual. A investigação aponta ainda para uma possível organização criminosa formada por agentes públicos e privados, que teria direcionado valores recebidos para empresas subcontratadas de maneira irregular, sem comprovação da prestação dos serviços contratados.
Os investigadores também identificaram movimentações financeiras consideradas atípicas, na ordem de centenas de milhões de reais, entre empresas que são alvo da apuração.
Entre os crimes investigados estão peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e irregularidades em licitações. Segundo a PF, as suspeitas de irregularidades nos repasses teriam continuado até julho de 2026.
Filme sobre Bolsonaro
Mário Frias, que foi secretário especial da Cultura durante o governo Bolsonaro, atuou como produtor-executivo e roteirista de Dark Horse, filme que retrata a trajetória do ex-presidente.
Além do deputado, a operação também tem como alvo a empresária Karina Ferreira da Gama, proprietária do Instituto Conhecer Brasil, apontada nas investigações como intermediária dos recursos públicos destinados à produção.
A assessoria de Mário Frias foi procurada pela reportagem, mas não havia se manifestado até a publicação da matéria. A produtora responsável pelo filme afirmou anteriormente que as contas da produção estão regulares.