O Rio Piracicaba entrou em nível de emergência nesta sexta-feira (11), após as chuvas registradas nos últimos dois dias na cidade. Segundo a Defesa Civil, o nível do rio ultrapassou 4,2 metros, atingindo a marca que indica risco de extravasamento.
Com a elevação do rio, a Defesa Civil emitiu um alerta para as áreas próximas às margens. A orientação é que a população evite esses locais e acompanhe os comunicados oficiais sobre a situação.
A possibilidade de transbordamento aumenta conforme o nível do rio continua subindo. Por isso, moradores e pessoas que circulam pelas regiões próximas às margens devem ficar atentos às atualizações e evitar deslocamentos desnecessários nesses pontos.
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Áreas que podem registrar transbordamento
A Defesa Civil aponta alguns locais de Piracicaba que podem ser afetados caso o Rio Piracicaba continue subindo. Entre eles estão vias próximas às margens e regiões utilizadas para circulação e lazer.
Os pontos indicados são:
- Avenida Beira Rio
- Avenida Alidor Pecorari, na região da Rua do Porto
- Avenida Jaime Pereira
- Avenida Cruzeiro do Sul
- região do Bongue e Ondinhas.
Além desses locais, a Defesa Civil também orienta atenção para bairros que podem ser atingidos pela elevação do nível do rio.
São eles:
- Jardim Estoril
- Gran Park
- Artemis
Chuva mantém atenção para o nível do rio
A elevação ocorre após as chuvas registradas em Piracicaba nos últimos dois dias. A quantidade de água acumulada pode influenciar diretamente o nível do Rio Piracicaba e aumentar o risco de alagamentos e transbordamentos em pontos próximos às margens.
A situação deve ser acompanhada ao longo das próximas horas, principalmente caso novas chuvas sejam registradas na cidade e na região.
Orientação é evitar áreas próximas às margens
A recomendação é evitar a circulação pelas áreas indicadas pela Defesa Civil, principalmente durante períodos de chuva ou quando houver nova elevação do nível do rio.
A população também deve evitar atravessar locais alagados e procurar um ponto seguro caso a água avance sobre vias ou áreas próximas às margens.
Em caso de emergência, a orientação é acionar os órgãos responsáveis e acompanhar os canais oficiais para obter informações atualizadas sobre o nível do Rio Piracicaba e possíveis mudanças nas áreas de risco.
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