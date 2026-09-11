O Rio Piracicaba entrou em nível de emergência nesta sexta-feira (11), após as chuvas registradas nos últimos dois dias na cidade. Segundo a Defesa Civil, o nível do rio ultrapassou 4,2 metros, atingindo a marca que indica risco de extravasamento.

Com a elevação do rio, a Defesa Civil emitiu um alerta para as áreas próximas às margens. A orientação é que a população evite esses locais e acompanhe os comunicados oficiais sobre a situação.

A possibilidade de transbordamento aumenta conforme o nível do rio continua subindo. Por isso, moradores e pessoas que circulam pelas regiões próximas às margens devem ficar atentos às atualizações e evitar deslocamentos desnecessários nesses pontos.