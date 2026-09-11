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URGENTE

VÍDEO: Rio Piracicaba ultrapassa 4,2 metros e entra em emergência

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
A orientação é que a população evite esses locais e acompanhe os comunicados oficiais sobre a situação
A orientação é que a população evite esses locais e acompanhe os comunicados oficiais sobre a situação

O Rio Piracicaba entrou em nível de emergência nesta sexta-feira (11), após as chuvas registradas nos últimos dois dias na cidade. Segundo a Defesa Civil, o nível do rio ultrapassou 4,2 metros, atingindo a marca que indica risco de extravasamento.

Com a elevação do rio, a Defesa Civil emitiu um alerta para as áreas próximas às margens. A orientação é que a população evite esses locais e acompanhe os comunicados oficiais sobre a situação.

A possibilidade de transbordamento aumenta conforme o nível do rio continua subindo. Por isso, moradores e pessoas que circulam pelas regiões próximas às margens devem ficar atentos às atualizações e evitar deslocamentos desnecessários nesses pontos.

Saiba mais:

Áreas que podem registrar transbordamento

A Defesa Civil aponta alguns locais de Piracicaba que podem ser afetados caso o Rio Piracicaba continue subindo. Entre eles estão vias próximas às margens e regiões utilizadas para circulação e lazer.

Os pontos indicados são:

  • Avenida Beira Rio 
  • Avenida Alidor Pecorari, na região da Rua do Porto 
  • Avenida Jaime Pereira 
  • Avenida Cruzeiro do Sul 
  • região do Bongue e Ondinhas.

Além desses locais, a Defesa Civil também orienta atenção para bairros que podem ser atingidos pela elevação do nível do rio.

São eles:

  • Jardim Estoril 
  • Gran Park 
  • Artemis 

Chuva mantém atenção para o nível do rio

A elevação ocorre após as chuvas registradas em Piracicaba nos últimos dois dias. A quantidade de água acumulada pode influenciar diretamente o nível do Rio Piracicaba e aumentar o risco de alagamentos e transbordamentos em pontos próximos às margens.

A situação deve ser acompanhada ao longo das próximas horas, principalmente caso novas chuvas sejam registradas na cidade e na região.

Orientação é evitar áreas próximas às margens

A recomendação é evitar a circulação pelas áreas indicadas pela Defesa Civil, principalmente durante períodos de chuva ou quando houver nova elevação do nível do rio.

A população também deve evitar atravessar locais alagados e procurar um ponto seguro caso a água avance sobre vias ou áreas próximas às margens.

Em caso de emergência, a orientação é acionar os órgãos responsáveis e acompanhar os canais oficiais para obter informações atualizadas sobre o nível do Rio Piracicaba e possíveis mudanças nas áreas de risco.

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