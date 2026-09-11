A chamada “taxa das blusinhas” chega ao fim após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar, na quinta-feira (10), o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 13/2026. A nova legislação modifica as regras de tributação das compras internacionais de até US$ 50 e elimina a cobrança de 20% de Imposto de Importação que incidia sobre essas operações.

A mudança altera o Decreto-Lei nº 1.804/1980, responsável por regulamentar o regime de tributação simplificada das remessas postais internacionais. Mesmo com a nova legislação, o regime continuará contemplando mercadorias de até US$ 3 mil por remessa.

Uma das alterações previstas é a possibilidade de o ministro da Fazenda modificar as alíquotas do Imposto de Importação aplicadas às remessas. Na prática, isso abre espaço para mudanças futuras na tributação das compras feitas por consumidores brasileiros em plataformas estrangeiras.

Plataformas terão regras diferentes