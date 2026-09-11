Escolher um cachorro para fazer parte da família não depende apenas da aparência ou do tamanho do animal. O nível de energia, a necessidade de exercícios, o espaço disponível e o tempo que os tutores têm para dedicar ao pet também devem ser considerados antes da decisão.
Não existe uma raça perfeita para todas as famílias. Enquanto alguns cães precisam de bastante atividade física e brincadeiras, outros podem se adaptar melhor a uma rotina mais tranquila. Além disso, o comportamento varia de um animal para outro, mesmo entre cães da mesma raça.
Veja abaixo cinco opções que podem combinar com diferentes perfis de família.
VEJA MAIS:
- Quais pragas são mais comuns em apartamentos? Veja como evitar
- Veja os 5 melhores roedores para ter de estimação
- Amigos do Bem-Estar Animal promovem adoção neste sábado
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
5º — Beagle
Curioso, alegre e sociável, o Beagle pode ser uma boa opção para famílias que procuram um cachorro de porte menor e com bastante personalidade. A raça costuma ser ativa e gosta de participar da rotina dos tutores.
Por isso, quem escolher um Beagle deve estar preparado para oferecer passeios, brincadeiras e estímulos ao longo do dia. Sem atividades suficientes, o animal pode ficar entediado e procurar maneiras próprias de gastar energia.
4º — Poodle
Inteligente e bastante ligado aos tutores, o Poodle pode se adaptar à vida familiar e ainda tem a vantagem de ser encontrado em diferentes tamanhos. Sua inteligência também pode facilitar o treinamento e a aprendizagem de comandos.
A pelagem, porém, exige cuidados frequentes. A família também deve considerar o tamanho e o nível de energia do cão antes da escolha, já que as necessidades podem variar.
3º — Labrador Retriever
Brincalhão, sociável e cheio de energia, o Labrador Retriever costuma ser uma companhia bastante próxima da família. É uma raça conhecida pela facilidade de treinamento e pelo interesse em atividades junto aos tutores.
É uma opção especialmente interessante para famílias que gostam de passear e brincar com o cachorro. Como é um cão ativo, precisa de exercícios e estímulos regulares para manter uma rotina equilibrada.
2º — Golden Retriever
O Golden Retriever é conhecido pelo comportamento afetuoso, sociável e companheiro. A raça costuma criar fortes vínculos com os tutores e pode se adaptar bem à convivência familiar.
Assim como o Labrador, o Golden precisa de atividade física e interação. Portanto, antes de escolher a raça, é importante avaliar se a família consegue incluir passeios, brincadeiras e outros estímulos na rotina.
1º — Vira-lata (SRD)
No topo da lista está uma opção que não é uma raça, mas merece espaço quando o assunto é escolher um novo companheiro: o vira-lata, ou cão sem raça definida (SRD). Com diferentes tamanhos, aparências e personalidades, esses animais podem ter perfis bastante variados.
Para quem está pensando em aumentar a família, a adoção pode ser uma alternativa para encontrar um cachorro compatível com a rotina da casa e, ao mesmo tempo, oferecer um novo lar a um animal que precisa de cuidados e companhia.
No caso dos cães adultos, inclusive, algumas características de tamanho e comportamento já podem ser observadas, o que pode ajudar a família a encontrar um animal que combine com seu estilo de vida.
O que considerar antes de escolher
Independentemente da raça, a decisão deve levar em conta a rotina da família. Espaço disponível, tempo para passeios, disposição para treinamento, cuidados com a pelagem e nível de atividade são alguns dos pontos que precisam ser avaliados.
Famílias com crianças também devem ensinar os pequenos a respeitar os limites do animal e manter a interação supervisionada. Mais do que escolher uma raça considerada “boa para famílias”, o importante é encontrar um cachorro cujas necessidades possam ser atendidas no dia a dia.
Assim, a melhor escolha pode ser justamente aquela que combina o perfil do animal com a realidade da casa — seja ele um cão de raça ou um vira-lata esperando por uma oportunidade de adoção.