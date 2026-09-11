Escolher um cachorro para fazer parte da família não depende apenas da aparência ou do tamanho do animal. O nível de energia, a necessidade de exercícios, o espaço disponível e o tempo que os tutores têm para dedicar ao pet também devem ser considerados antes da decisão.

Não existe uma raça perfeita para todas as famílias. Enquanto alguns cães precisam de bastante atividade física e brincadeiras, outros podem se adaptar melhor a uma rotina mais tranquila. Além disso, o comportamento varia de um animal para outro, mesmo entre cães da mesma raça.

Veja abaixo cinco opções que podem combinar com diferentes perfis de família.