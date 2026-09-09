Quem disse que pet precisa ser cachorro ou gato? Para quem procura um companheiro diferente, os roedores podem ser uma opção cheia de personalidade. Curiosos, ativos e, em alguns casos, bastante sociáveis, eles podem conquistar a casa e a rotina dos tutores. Mas, antes de escolher um novo integrante da família, vale conhecer as características e os cuidados que cada espécie exige.
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1. Coelho
Os coelhos são animais ativos, curiosos e que precisam de espaço para se movimentar. Apesar de seu tamanho, não devem passar a vida em uma gaiola pequena. O ambiente precisa permitir que o animal caminhe, explore e se exercite com segurança. Também é importante proteger o espaço de fios elétricos, plantas que possam ser tóxicas e outros objetos que o coelho possa roer.
A alimentação é um dos principais cuidados. O feno deve fazer parte da dieta e ficar disponível continuamente, enquanto água fresca também precisa estar sempre acessível. O tutor deve manter o ambiente limpo e observar mudanças no comportamento, no apetite ou nas fezes, que podem indicar problemas de saúde. O acompanhamento com um veterinário também é recomendado.
2. Porquinho-da-índia
O porquinho-da-índia é um animal sociável, ativo e conhecido por seus diferentes sons e formas de comunicação. Para criá-lo, é necessário oferecer um espaço seguro, limpo e com tamanho adequado para que possa se movimentar. O ambiente também deve ser protegido de predadores, principalmente quando há cães ou gatos na mesma casa.
A alimentação precisa fornecer fibras e vitamina C, já que o organismo do porquinho-da-índia não produz essa vitamina. Feno de boa qualidade, vegetais adequados e água fresca fazem parte dos cuidados. A limpeza frequente do recinto também é importante para evitar o acúmulo de sujeira e manter o animal saudável.
3. Hamster
O hamster está entre os roedores mais populares como animais de estimação, principalmente pelo tamanho pequeno. É um animal que costuma ser mais ativo durante a noite, por isso é importante levar esse comportamento em consideração antes de escolher a espécie. Durante o dia, ele precisa de períodos de descanso e não deve ser constantemente acordado ou manuseado.
Para a criação, o hamster precisa de um recinto seguro, com espaço para se movimentar e materiais apropriados para explorar e se esconder. Água limpa e alimentação adequada devem estar sempre disponíveis. A higiene do ambiente também precisa fazer parte da rotina, mas a limpeza deve ser feita de maneira que não cause estresse desnecessário ao animal.
4. Chinchila
A chinchila chama atenção principalmente pela pelagem muito densa e macia. É um animal que pode ser curioso e ativo, mas costuma precisar de tempo para se acostumar ao contato com as pessoas. Outro ponto importante é que a espécie é mais ativa durante a noite, característica que deve ser considerada pela família antes da adoção.
O controle da temperatura é um dos principais cuidados com a chinchila, já que ela é sensível ao calor. O animal também precisa de uma gaiola espaçosa, locais para se esconder e estruturas para subir e se movimentar. Para manter a pelagem, são utilizados banhos de pó específicos, e a alimentação deve ser rica em fibras, com feno disponível.
5. Rato doméstico
Apesar de ainda causar estranhamento em algumas pessoas, o rato doméstico pode ser um companheiro inteligente, curioso e bastante sociável. Quando criado como animal de estimação, ele pode desenvolver vínculo com os tutores e aprender a responder a diferentes estímulos. É uma espécie ativa e que precisa de interação e atividades para se manter saudável e bem-estar.
Na criação, o rato precisa de um recinto espaçoso, seguro, limpo e com diferentes possibilidades de exploração, como esconderijos e objetos próprios para roer. A alimentação deve ser adequada à espécie e água fresca precisa estar sempre disponível. Como são animais sociais, a convivência com outros ratos compatíveis também é importante, desde que a introdução seja feita de maneira adequada. O manejo deve ser delicado, respeitando o comportamento e os momentos de descanso do animal.