Quem disse que pet precisa ser cachorro ou gato? Para quem procura um companheiro diferente, os roedores podem ser uma opção cheia de personalidade. Curiosos, ativos e, em alguns casos, bastante sociáveis, eles podem conquistar a casa e a rotina dos tutores. Mas, antes de escolher um novo integrante da família, vale conhecer as características e os cuidados que cada espécie exige.

Os coelhos são animais ativos, curiosos e que precisam de espaço para se movimentar. Apesar de seu tamanho, não devem passar a vida em uma gaiola pequena. O ambiente precisa permitir que o animal caminhe, explore e se exercite com segurança. Também é importante proteger o espaço de fios elétricos, plantas que possam ser tóxicas e outros objetos que o coelho possa roer.

A alimentação é um dos principais cuidados. O feno deve fazer parte da dieta e ficar disponível continuamente, enquanto água fresca também precisa estar sempre acessível. O tutor deve manter o ambiente limpo e observar mudanças no comportamento, no apetite ou nas fezes, que podem indicar problemas de saúde. O acompanhamento com um veterinário também é recomendado.

2. Porquinho-da-índia