Quem está pensando em aumentar a família pode encontrar um novo companheiro neste sábado (12), em Piracicaba. Uma feirinha de adoção vai reunir cães do Bem-Estar Animal que estão esperando por uma oportunidade de ganhar um lar cheio de carinho.
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A ação será realizada das 10h às 14h, na unidade da Petz localizada na Avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas.
Promovido pelos Amigos do Bem-Estar Animal, em parceria com a Petz e a Adote Petz, o evento pretende aproximar os animais de pessoas interessadas em oferecer uma nova chance aos pets.
Um novo começo
Os cães que estarão na feira têm diferentes histórias, mas todos têm algo em comum: estão esperando por uma família para chamar de sua.
Além de conhecer os animais, os visitantes poderão se apaixonar por um novo companheiro e transformar a vida de um pet por meio da adoção responsável.
A proposta é incentivar a adoção e lembrar que, para os animais, encontrar uma família significa muito mais do que ganhar uma casa: é ter a oportunidade de receber amor, cuidado e companhia.
Serviço
Feirinha de Adoção na Petz
Data: 12 de setembro
Horário: Das 10h às 14h
Local: Petz – Avenida Centenário, 780, São Dimas, Piracicaba
A organização convida a população a passar pelo local, conhecer os cães e, quem sabe, sair de lá com um novo melhor amigo. 🐶❤️