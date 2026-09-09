Os cães que estarão na feira têm diferentes histórias, mas todos têm algo em comum: estão esperando por uma família para chamar de sua.

Além de conhecer os animais, os visitantes poderão se apaixonar por um novo companheiro e transformar a vida de um pet por meio da adoção responsável.

A proposta é incentivar a adoção e lembrar que, para os animais, encontrar uma família significa muito mais do que ganhar uma casa: é ter a oportunidade de receber amor, cuidado e companhia.