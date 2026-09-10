Mesmo no alto de um prédio, alguns visitantes indesejados podem encontrar uma brecha para entrar em casa. Baratas, ratos e escorpiões estão entre os animais que podem aparecer em ambientes residenciais, procurando alimento, água e abrigo. Mas o que favorece a presença deles nos apartamentos e, principalmente, o que fazer para mantê-los longe?

As baratas podem encontrar nos apartamentos condições favoráveis para sobreviver, principalmente quando têm acesso a alimentos, água e locais para se esconder. Restos de comida, lixo e até ração de animais deixada exposta podem contribuir para atrair esses insetos. Para diminuir as chances de aparecimento, é importante manter a cozinha e outros ambientes limpos, guardar alimentos e ração em recipientes fechados, descartar o lixo corretamente e proteger ralos e possíveis pontos de entrada.

Além do incômodo, manter as baratas longe é uma medida importante para evitar a presença de escorpiões. Isso porque esses insetos estão entre as principais fontes de alimento dos escorpiões. Em Piracicaba, a Prefeitura destaca o controle de baratas como uma das medidas de prevenção contra acidentes com esses animais.

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