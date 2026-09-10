Mesmo no alto de um prédio, alguns visitantes indesejados podem encontrar uma brecha para entrar em casa. Baratas, ratos e escorpiões estão entre os animais que podem aparecer em ambientes residenciais, procurando alimento, água e abrigo. Mas o que favorece a presença deles nos apartamentos e, principalmente, o que fazer para mantê-los longe?
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Baratas
As baratas podem encontrar nos apartamentos condições favoráveis para sobreviver, principalmente quando têm acesso a alimentos, água e locais para se esconder. Restos de comida, lixo e até ração de animais deixada exposta podem contribuir para atrair esses insetos. Para diminuir as chances de aparecimento, é importante manter a cozinha e outros ambientes limpos, guardar alimentos e ração em recipientes fechados, descartar o lixo corretamente e proteger ralos e possíveis pontos de entrada.
Além do incômodo, manter as baratas longe é uma medida importante para evitar a presença de escorpiões. Isso porque esses insetos estão entre as principais fontes de alimento dos escorpiões. Em Piracicaba, a Prefeitura destaca o controle de baratas como uma das medidas de prevenção contra acidentes com esses animais.
Ratos
Ratos também podem chegar aos apartamentos em busca de comida, água e abrigo. O acesso pode ocorrer por frestas, tubulações, ralos e outras aberturas, principalmente quando esses pontos não estão devidamente protegidos. Dentro de casa, alimentos expostos e lixo mal acondicionado podem facilitar a permanência dos animais.
Para quem tem pets, um cuidado importante é armazenar a ração em recipientes fechados e evitar deixar sobras de comida disponíveis por muito tempo. Manter o lixo bem acondicionado, eliminar possíveis pontos de entrada e não acumular objetos que possam servir de abrigo também ajudam. Em Piracicaba, os roedores estão entre os animais sinantrópicos monitorados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Escorpiões
Os escorpiões merecem atenção especial em Piracicaba. Segundo a Vigilância Epidemiológica, o município registrou 1.174 acidentes com escorpiões até 30 de outubro de 2025. Mesmo quem mora em apartamento não está totalmente livre do risco. Os animais podem chegar às residências por ralos, tubulações, frestas, soleiras de portas e outras aberturas, principalmente quando esses pontos não estão protegidos. Em prédios, também podem circular pela rede de esgoto e alcançar diferentes apartamentos por meio das tubulações.
Para dificultar a entrada, a recomendação é colocar telas ou dispositivos de proteção nos ralos, manter portas e janelas bem vedadas e fechar frestas e buracos em paredes e pisos. Também é importante evitar o acúmulo de caixas, objetos e materiais que possam servir de esconderijo. Outro ponto de atenção são as baratas: como elas são uma das principais fontes de alimento dos escorpiões, controlar a presença desses insetos ajuda a tornar o ambiente menos atrativo. Caso um escorpião seja encontrado dentro do apartamento, não é recomendado tentar pegá-lo com as mãos. Em caso de picada, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.