A forma de escrever Pix no plural ainda não está totalmente definida no português. Quem usa “os Pix” está seguindo uma possibilidade já adotada para palavras terminadas em “x”, enquanto “os Pixes” também aparece como alternativa de adaptação. Por isso, ao contrário do que pode parecer, não há base para dizer que apenas uma das duas formas seja definitivamente correta.

A dúvida ganhou força à medida que o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central passou a fazer parte da rotina dos brasileiros. O termo deixou de aparecer apenas em contextos bancários e passou a ser usado em conversas, anúncios, aplicativos e situações do dia a dia. Com isso, surgiu também a necessidade de adaptar a palavra às diferentes situações da língua portuguesa.

O caso é curioso porque palavras terminadas em “x” não seguem todas o mesmo comportamento. Existem substantivos que mantêm a mesma forma no singular e no plural, como “tórax”, enquanto outros apresentam mudança, como “fax”, cujo plural consagrado é “faxes”. É justamente essa diferença que abre espaço para as duas possibilidades aplicadas ao Pix.