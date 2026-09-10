A forma de escrever Pix no plural ainda não está totalmente definida no português. Quem usa “os Pix” está seguindo uma possibilidade já adotada para palavras terminadas em “x”, enquanto “os Pixes” também aparece como alternativa de adaptação. Por isso, ao contrário do que pode parecer, não há base para dizer que apenas uma das duas formas seja definitivamente correta.
A dúvida ganhou força à medida que o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central passou a fazer parte da rotina dos brasileiros. O termo deixou de aparecer apenas em contextos bancários e passou a ser usado em conversas, anúncios, aplicativos e situações do dia a dia. Com isso, surgiu também a necessidade de adaptar a palavra às diferentes situações da língua portuguesa.
O caso é curioso porque palavras terminadas em “x” não seguem todas o mesmo comportamento. Existem substantivos que mantêm a mesma forma no singular e no plural, como “tórax”, enquanto outros apresentam mudança, como “fax”, cujo plural consagrado é “faxes”. É justamente essa diferença que abre espaço para as duas possibilidades aplicadas ao Pix.
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Por que as duas formas aparecem?
Uma das possibilidades é manter Pix sem alteração. Nesse caso, a indicação de plural fica por conta do artigo, numeral ou de outros elementos da frase, como ocorre com palavras invariáveis. Assim, construções como “dois Pix” seguem uma lógica já existente na formação de plurais do português.
A outra alternativa é acrescentar “es”, formando Pixes. Essa construção procura adaptar o termo ao padrão de palavras que incorporaram essa terminação ao passar pelo português. A forma vem sendo utilizada por falantes e aparece em conteúdos sobre o idioma, mas ainda não representa uma definição definitiva de toda a norma culta.
Por enquanto, portanto, a melhor resposta para a dúvida é que “os Pix” e “os Pixes” podem ser encontrados como formas possíveis, enquanto o uso da língua continua ajudando a definir qual delas deverá se consolidar. Para quem escreve em situações formais, vale acompanhar os registros dos vocabulários e dicionários à medida que o termo avança na incorporação ao português. A própria Academia Brasileira de Letras destaca que seu Vocabulário Ortográfico registra informações sobre plurais e é atualizado conforme novas palavras entram em circulação.