A loja de cosméticos Kalu Cosméticos encerrou as atividades na Rua Governador Pedro de Toledo, uma das principais vias comerciais do Centro de Piracicaba.
Segundo apuração do Jornal de Piracicaba com comerciantes da região, o estabelecimento fechou as portas na sexta-feira, (28) de agosto. Antes do encerramento, a loja teria realizado promoções e oferecido descontos em produtos.
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Loja estava instalada no Centro
A Kalu Cosméticos funcionava na Rua Governador Pedro de Toledo, via que concentra estabelecimentos comerciais e recebe fluxo de consumidores diariamente.
O fechamento foi percebido por comerciantes e pessoas que circulam pela região. Segundo relatos obtidos pela reportagem, a unidade deixou de funcionar na sexta-feira (28).
Promoções antes do fechamento
Ainda de acordo com informações apuradas pelo JP, nos dias que antecederam o encerramento das atividades, a loja realizou promoções e descontos em produtos disponíveis no estabelecimento.
A prática ocorreu antes de a unidade fechar as portas, conforme relatos de comerciantes próximos ao endereço.
Motivo do encerramento
Até o momento, não foi informado oficialmente o motivo que levou ao encerramento das atividades da loja no endereço.
A reportagem também busca informações sobre a possibilidade de continuidade da marca em outro endereço ou sobre o encerramento definitivo das operações em Piracicaba.
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