A loja de cosméticos Kalu Cosméticos encerrou as atividades na Rua Governador Pedro de Toledo, uma das principais vias comerciais do Centro de Piracicaba.

Segundo apuração do Jornal de Piracicaba com comerciantes da região, o estabelecimento fechou as portas na sexta-feira, (28) de agosto. Antes do encerramento, a loja teria realizado promoções e oferecido descontos em produtos.

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Loja estava instalada no Centro