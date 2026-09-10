Uma chuva atingiu Piracicaba na tarde desta quinta-feira (10) e provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade. A precipitação durou aproximadamente 30 minutos, mas foi suficiente para causar acúmulo de água em ruas e avenidas.
Durante o período de chuva, trechos de vias ficaram tomados pela água, dificultando a circulação de veículos e pedestres. Em alguns locais, o volume acumulado avançou sobre as pistas e comprometeu o trânsito.
O episódio ocorreu em meio à previsão de continuidade das chuvas na cidade. A possibilidade de novas pancadas ao longo desta quinta-feira e nos próximos dias mantém a atenção para áreas que costumam registrar alagamentos durante períodos de maior precipitação.
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Chuva deve continuar nos próximos dias
A previsão do tempo indica possibilidade de novas chuvas em Piracicaba ao longo do dia e também durante os próximos dias. As condições podem favorecer a ocorrência de novas pancadas, principalmente em determinados períodos.
A sequência de chuvas também pode aumentar o volume de água acumulado em pouco tempo, principalmente em regiões onde o sistema de drenagem não consegue absorver toda a precipitação.
Atenção durante os alagamentos
Durante episódios de chuva, a recomendação é evitar a passagem por trechos alagados. Motoristas devem redobrar a atenção ao encontrar pontos com acúmulo de água e, quando possível, procurar rotas alternativas.
Pedestres também devem evitar atravessar áreas onde não seja possível identificar a profundidade da água, já que o alagamento pode esconder buracos, obstáculos e outros riscos.
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