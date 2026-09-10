Uma chuva atingiu Piracicaba na tarde desta quinta-feira (10) e provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade. A precipitação durou aproximadamente 30 minutos, mas foi suficiente para causar acúmulo de água em ruas e avenidas.

Durante o período de chuva, trechos de vias ficaram tomados pela água, dificultando a circulação de veículos e pedestres. Em alguns locais, o volume acumulado avançou sobre as pistas e comprometeu o trânsito.

O episódio ocorreu em meio à previsão de continuidade das chuvas na cidade. A possibilidade de novas pancadas ao longo desta quinta-feira e nos próximos dias mantém a atenção para áreas que costumam registrar alagamentos durante períodos de maior precipitação.