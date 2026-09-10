Em um percurso de 66,7 quilômetros, que pode ser percorrido em 1 hora e 57 minutos de carro, é possível conhecer uma parte importante da transformação pela qual passa a rede municipal de Saúde de Piracicaba. Dos bairros Pompeia a Santana, percorrendo regiões como Piracicamirim, Jaraguá, Vila Sônia, Parque Piracicaba (Balbo), Javari, Bosques do Lenheiro e Jardim Primavera, as obras mostram um investimento simultâneo em reformas, ampliações, novas unidades e na implantação do futuro Hospital Municipal.

O roteiro evidencia uma estratégia para fortalecer a estrutura da Saúde em diferentes regiões, aproximando os serviços da população, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo unidades mais modernas, acessíveis e preparadas para as necessidades dos próximos anos.