Em um percurso de 66,7 quilômetros, que pode ser percorrido em 1 hora e 57 minutos de carro, é possível conhecer uma parte importante da transformação pela qual passa a rede municipal de Saúde de Piracicaba. Dos bairros Pompeia a Santana, percorrendo regiões como Piracicamirim, Jaraguá, Vila Sônia, Parque Piracicaba (Balbo), Javari, Bosques do Lenheiro e Jardim Primavera, as obras mostram um investimento simultâneo em reformas, ampliações, novas unidades e na implantação do futuro Hospital Municipal.
O roteiro evidencia uma estratégia para fortalecer a estrutura da Saúde em diferentes regiões, aproximando os serviços da população, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo unidades mais modernas, acessíveis e preparadas para as necessidades dos próximos anos.
Unidade de saúde da Vila Sônia é uma das reformadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Desde o início de 2025, a Prefeitura já concluiu reformas em 18 unidades de saúde e mantém diversas outras intervenções em andamento, dentro do programa de reestruturação da rede municipal.
UBS POMPEIA – Entre os principais investimentos está a construção da nova UBS Pompeia, na avenida Pompeia. A unidade será de Porte 5, considerada uma das maiores da Atenção Primária, com 1.321 metros quadrados de área construída.
Projetada para atender aproximadamente 15 mil moradores, a nova UBS ampliará a oferta de consultas, procedimentos e serviços, além de proporcionar melhores condições de trabalho para as equipes e mais conforto aos pacientes.
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Outro marco do percurso é a implantação do Hospital Municipal, na Rua Rio Grande do Norte, 135, no Piracicamirim. A unidade está sendo construída a partir da estrutura do antigo anexo da UPA Piracicamirim, que passa por ampla reforma e ampliação.
O novo hospital contará com 40 leitos próprios de internação clínica, fortalecendo a rede hospitalar do município e funcionando como retaguarda para os atendimentos de urgência e emergência.
No trajeto também estão as obras nas unidades de saúde da Vila Sônia, Javari, Parque Piracicaba (Balbo), Jaraguá, Jardim Primavera e Santana, que recebem reformas, ampliações e adequações estruturais para qualificar o atendimento prestado à população.
Unidade do Javari teve toda a ßrea inferior reformada.
BOSQUES DO LENHEIRO – O roteiro termina no Bosques do Lenheiro, onde está sendo finalizada uma das obras mais inovadoras da atual reestruturação da Saúde: a nova UBS construída pelo sistema modular.
Com 650 metros quadrados, a unidade é composta por 36 módulos industrializados e contará com 15 aparelhos de ar-condicionado, garantindo ambientes mais confortáveis para pacientes e profissionais.
Nova estrutura da Unidade de saúde do Bosques do Lenheiro tem 650 metros quadrados.
O projeto também incorpora soluções modernas de acessibilidade, incluindo dois banheiros adaptados para pessoas com deficiência, equipados com sanitários específicos para pessoas ostomizadas, bacias elevadas, duchas higiênicas e revestimentos adequados, proporcionando mais autonomia, conforto e segurança aos usuários.
Localizado em um bairro com cerca de 25 anos de história e que concentra significativa população em situação de vulnerabilidade social, o novo equipamento representa um importante reforço na oferta de serviços públicos de saúde para a região.
Outro diferencial é o método construtivo. O sistema modular permite que grande parte da estrutura seja produzida em fábrica e montada no local, reduzindo significativamente o tempo de execução da obra e o desperdício de materiais. A montagem dos módulos teve início em 19 de agosto e a previsão é que a construtora conclua os trabalhos nesta sexta-feira, 11/09.
Estrutura na Unidade do Parque Piracicaba está pronta para receber os módulos.
TRANSFORMAÇÃO – Ao final dos quase 67 quilômetros, o que se vê é uma rede municipal de Saúde em plena transformação. São investimentos que combinam recuperação de estruturas existentes, construção de novas unidades e implantação de equipamentos estratégicos, ampliando a capacidade de atendimento e aproximando os serviços da população.
Para o prefeito Helinho Zanatta, percorrer esse roteiro é compreender a dimensão do trabalho que está sendo realizado em todas as regiões da cidade. “Quando percorremos esses 66,7 quilômetros, percebemos que não estamos falando de uma obra isolada, mas de uma transformação em toda a rede municipal de Saúde. Estamos reformando unidades, construindo novas UBSs, implantando o Hospital Municipal e levando mais estrutura para os bairros. Nosso objetivo é garantir que a população encontre atendimento cada vez mais perto de casa, em espaços modernos, acolhedores e preparados para oferecer um serviço de qualidade. É um investimento que melhora a vida das pessoas hoje e prepara a Saúde de Piracicaba para os próximos anos”, destacou o prefeito Helinho Zanatta.