Quem procura uma opção de lazer para o fim de semana em Piracicaba poderá aproveitar uma programação gratuita com comidas típicas, música, dança e cultura nordestina. O 14º Encontro Nordestino de Piracicaba acontece de sexta-feira (11) a domingo (13), no Engenho Central.

A entrada e o estacionamento são gratuitos durante os três dias. Além das atrações musicais e culturais, o público poderá encontrar pratos como acarajé, bobó de camarão, sarapatel, torresmo de rolo e tapioca na praça de alimentação.

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