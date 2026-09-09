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CULTURA

14º Encontro Nordestino de Piracicaba reúne música e gastronomia

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
A programação gratuita inclui shows, apresentações de dança e manifestações culturais nordestinas.
A programação gratuita inclui shows, apresentações de dança e manifestações culturais nordestinas.

Quem procura uma opção de lazer para o fim de semana em Piracicaba poderá aproveitar uma programação gratuita com comidas típicas, música, dança e cultura nordestina. O 14º Encontro Nordestino de Piracicaba acontece de sexta-feira (11) a domingo (13), no Engenho Central.

A entrada e o estacionamento são gratuitos durante os três dias. Além das atrações musicais e culturais, o público poderá encontrar pratos como acarajé, bobó de camarão, sarapatel, torresmo de rolo e tapioca na praça de alimentação.

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Na sexta-feira (11), a programação começa às 18h e terá apresentações de Bagaço da Laranja e Zé Duarte. No sábado (12), a agenda reúne Trio Dona Zefa, Nação Sankofa Manguebeat, Baque Caipira, Quadripira, Baiãoclub – Forró de Terno e Kombi no Circo.

Já no domingo (13), o público poderá acompanhar Kleber e Danilo, Dança do Bumba Meu Boi & Reisado Sergipano, Forreggae – Os 3 do Engenho + Rabo Jah Raia, Cleber Gonzaga – Forró de Terno, Patricia Ribeiro e Ballet do Clube Coronel Barbosa.

Além da programação artística e gastronômica, o encontro terá feira de artesanato, espaço kids e espaço pet, ampliando as opções para quem pretende participar do evento em família.

A proposta é reunir diferentes manifestações da cultura nordestina em um dos principais espaços de eventos e turismo de Piracicaba, com atrações distribuídas ao longo de todo o fim de semana.

Confira os horários

O 14º Encontro Nordestino de Piracicaba será realizado no Parque do Engenho Central, localizado na Avenida Dr. Maurice Allain, 454, na Vila Rezende.

  • Sexta-feira (11): das 18h às 22h
  • Sábado (12): das 15h às 22h
  • Domingo (13): das 12h às 21h

A entrada e o estacionamento são gratuitos.

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