Quem quiser aproveitar os próximos dias para ir ao cinema poderá encontrar ingressos a partir de R$ 10 em Piracicaba. A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (10) e segue até 16 de setembro no Cine Araújo do Shopping Piracicaba.
Nas salas convencionais e Premium, o ingresso custa R$ 10 para sessões iniciadas até as 16h59. A partir das 17h, o valor passa para R$ 12. A promoção também contempla as salas VIP, com ingressos por R$ 15 até as 16h59 e R$ 18 nos demais horários. Além dos ingressos, o público poderá aproveitar um combo com pipoca pequena e refrigerante de 300 ml por R$ 22 durante o período da campanha.
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Campanha nasceu após pandemia e já levou milhões aos cinemas
A Semana do Cinema foi criada em 2022 pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), em um momento de retomada do setor após as restrições provocadas pela pandemia de Covid-19. A primeira edição ocorreu entre 15 e 21 de setembro daquele ano, com ingressos 2D a R$ 10 e combos com preços promocionais.
A estreia da iniciativa teve forte adesão do público. Segundo dados da Comscore divulgados na época, mais de 3,3 milhões de pessoas foram aos cinemas durante a primeira edição, com crescimento de 296% no público e de 127% na renda em relação ao período de comparação. Desde então, a campanha passou a fazer parte do calendário do setor e ganhou novas edições. Em setembro de 2026, a iniciativa chega à nona edição, com mais de 26,7 milhões de pessoas já alcançadas pelas promoções realizadas desde 2022.
A edição atual ocorre de 10 a 16 de setembro em cinemas participantes de todo o país. Segundo as entidades do setor, a promoção nacional mantém ingressos de R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e de R$ 12 nos demais horários, além de preços promocionais em combos.