Quem quiser aproveitar os próximos dias para ir ao cinema poderá encontrar ingressos a partir de R$ 10 em Piracicaba. A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (10) e segue até 16 de setembro no Cine Araújo do Shopping Piracicaba.

Nas salas convencionais e Premium, o ingresso custa R$ 10 para sessões iniciadas até as 16h59. A partir das 17h, o valor passa para R$ 12. A promoção também contempla as salas VIP, com ingressos por R$ 15 até as 16h59 e R$ 18 nos demais horários. Além dos ingressos, o público poderá aproveitar um combo com pipoca pequena e refrigerante de 300 ml por R$ 22 durante o período da campanha.