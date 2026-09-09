O Sesc Piracicaba preparou uma programação diversificada para este fim de semana, com atrações para diferentes públicos entre sexta-feira (11) e domingo (13). A agenda reúne lançamento de livro, espetáculos de dança e teatro, cinema, oficinas, atividades infantis, samba e um circuito cultural pelas ruas da cidade.
Na sexta-feira (11), um dos destaques é o relançamento de “Somos Todos Iguais – Cemitério da Saudade-SP”, publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP). Escrito pelos historiadores Maurício Fernando Stenico Beraldo e Paulo Renato Tot Pinto, o livro reúne pesquisas sobre pessoas sepultadas no Cemitério da Saudade e recupera histórias que ajudam a preservar a memória da cidade.
A obra vai além das personalidades mais conhecidas de Piracicaba. O trabalho dos autores também resgata personagens populares, lendas, manifestações de religiosidade e episódios pouco conhecidos, apresentando o cemitério como um espaço de memória e patrimônio. Entre os nomes pesquisados estão Prudente de Moraes, Almeida Júnior e Luciano Guidotti, além dos chamados “milagreiros de cemitério”, figuras relacionadas às devoções populares. O relançamento será realizado às 19h, no teatro do Sesc Piracicaba. A entrada é gratuita, com retirada de convites uma hora antes da atividade.
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Ainda na sexta, às 18h30, a cafeteria recebe o espetáculo “Boogie-se”, com o grupo Elektras Boogie. A apresentação aproxima o público das danças urbanas por meio de estilos como Robot, Wave, Boogaloo e Popping. A atividade é gratuita e livre para todos os públicos.
No sábado (12), a programação começa cedo com o circuito “Re-Conhecendo Piracicaba – Mapa Afrocultural”, às 8h. O percurso a pé, de aproximadamente quatro quilômetros, parte do Largo Santa Cruz e passa por espaços relacionados à história e à cultura negra da cidade, com chegada prevista no Engenho Central até o meio-dia. A atividade é gratuita e exige inscrição pelo portal do Sesc.
Também no sábado, há opções para quem gosta de atividades manuais e artísticas. Entre elas estão a oficina “Tiaras com Minicartola”, das 12h às 17h30, na Estação da Paulista, e “Mapa de artista”, das 14h às 15h30, no Sesc. Para crianças, a programação inclui ainda o “Quintal de cantigas e parlendas”, às 10h30 e às 11h30, e o espetáculo “Pequenas Curas para um Mundo Grande”, às 16h, no teatro. A peça é indicada para crianças a partir de 4 anos e tem ingressos a partir de R$ 20, com gratuidade para crianças de até 12 anos.
No domingo (13), a agenda segue com atividades como dança circular, das 10h às 12h, e “Brincadeiras de Capoeira – Hoje é Domingo”, das 14h às 16h. Para quem prefere música, o Núcleo de Samba Xô Segunda apresenta uma roda de samba às 16h, na cafeteria, com entrada gratuita.
A programação de domingo também inclui cinema. Às 16h, o teatro recebe a exibição de “Pecadores” (Sinners), dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld. O filme, ambientado no sul dos Estados Unidos no século 20, mistura drama, mistério e elementos sobrenaturais. A sessão é gratuita, indicada para maiores de 16 anos, com retirada de ingressos uma hora antes.
Além das atrações do fim de semana, o Sesc mantém atividades que começam neste período e seguem nas próximas semanas, como os cursos “Gravuras urbanas: Técnicas de arte urbana”, aos sábados, e “Gravuras urbanas: Técnicas de xilogravura”, aos domingos. A programação completa e informações sobre inscrições estão disponíveis no portal do Sesc Piracicaba.