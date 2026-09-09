O Sesc Piracicaba preparou uma programação diversificada para este fim de semana, com atrações para diferentes públicos entre sexta-feira (11) e domingo (13). A agenda reúne lançamento de livro, espetáculos de dança e teatro, cinema, oficinas, atividades infantis, samba e um circuito cultural pelas ruas da cidade.

Na sexta-feira (11), um dos destaques é o relançamento de “Somos Todos Iguais – Cemitério da Saudade-SP”, publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP). Escrito pelos historiadores Maurício Fernando Stenico Beraldo e Paulo Renato Tot Pinto, o livro reúne pesquisas sobre pessoas sepultadas no Cemitério da Saudade e recupera histórias que ajudam a preservar a memória da cidade.

A obra vai além das personalidades mais conhecidas de Piracicaba. O trabalho dos autores também resgata personagens populares, lendas, manifestações de religiosidade e episódios pouco conhecidos, apresentando o cemitério como um espaço de memória e patrimônio. Entre os nomes pesquisados estão Prudente de Moraes, Almeida Júnior e Luciano Guidotti, além dos chamados “milagreiros de cemitério”, figuras relacionadas às devoções populares. O relançamento será realizado às 19h, no teatro do Sesc Piracicaba. A entrada é gratuita, com retirada de convites uma hora antes da atividade.