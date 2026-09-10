Quem passa pelas margens do Rio Piracicaba, especialmente por regiões como a Avenida Cruzeiro do Sul e o Parque da Rua do Porto, já está acostumado a encontrar uma cena que virou parte da paisagem da cidade: grupos de capivaras descansando na grama, próximas à água ou circulando pelas áreas verdes.

No Parque da Rua do Porto, a Prefeitura estima atualmente a presença de cerca de 50 animais. Núcleos de capivaras também são monitorados nas proximidades da Avenida Cruzeiro do Sul.

Mas, por trás da aparência pacata, o maior roedor do mundo possui hábitos bastante particulares para sobreviver. E algumas das características desses animais que podem ser observados em Piracicaba são pouco conhecidas pela população.