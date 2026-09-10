Nas eleições de 2026, votos em branco e nulos não são contabilizados como votos válidos e, portanto, não são destinados a nenhum candidato. A informação é reforçada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que esclarece uma das principais dúvidas dos eleitores durante o período eleitoral.

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O voto em branco ocorre quando o eleitor seleciona a tecla “Branco” na urna e confirma a opção. Já o voto nulo acontece quando é digitado um número que não corresponde a nenhum candidato ou partido naquela disputa. Apesar da diferença na forma de registro, os dois ficam fora da contagem dos votos válidos.