As apostas online, conhecidas como bets, têm chamado a atenção de profissionais de saúde pelos possíveis impactos na saúde mental. Durante o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, o tema ganha destaque diante da relação entre o uso problemático de jogos de apostas, sofrimento emocional e risco aumentado de suicídio.

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Segundo o Ministério da Saúde, o transtorno do jogo é reconhecido como um transtorno de comportamento aditivo e pode provocar consequências financeiras, familiares, profissionais e emocionais. A condição pode estar associada a ansiedade, depressão, culpa e isolamento social.