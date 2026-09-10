As apostas online, conhecidas como bets, têm chamado a atenção de profissionais de saúde pelos possíveis impactos na saúde mental. Durante o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, o tema ganha destaque diante da relação entre o uso problemático de jogos de apostas, sofrimento emocional e risco aumentado de suicídio.
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Segundo o Ministério da Saúde, o transtorno do jogo é reconhecido como um transtorno de comportamento aditivo e pode provocar consequências financeiras, familiares, profissionais e emocionais. A condição pode estar associada a ansiedade, depressão, culpa e isolamento social.
Acesso fácil aumenta preocupação
As plataformas de apostas podem ser acessadas pelo celular durante todo o dia e utilizam recursos como notificações, bônus, apostas em tempo real e recompensas variáveis. De acordo com o Ministério da Saúde, esses mecanismos podem estimular a permanência e a repetição das apostas.
Entre os sinais de alerta estão dificuldade para reduzir ou interromper as apostas, preocupação frequente com o jogo, alterações no sono e no humor, irritabilidade, problemas nas relações pessoais e comprometimento do orçamento familiar.
A Nota Técnica do Ministério da Saúde também aponta uma relação entre problemas com apostas e sofrimento mental. O documento destaca que o jogo problemático pode agravar problemas de saúde mental já existentes ou, em alguns casos, ser utilizado como uma tentativa de lidar com situações de sofrimento.
Atendimento pelo SUS
O Sistema Único de Saúde oferece atendimento para pessoas que enfrentam problemas relacionados a jogos e apostas e também para familiares. O cuidado pode começar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, seguir para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
Também está disponível um serviço de teleatendimento pelo Meu SUS Digital. A plataforma permite realizar um autoteste e, conforme a avaliação, direciona o usuário para atendimento especializado. Desde agosto, o serviço passou a oferecer capacidade de até 100 mil teleatendimentos mensais.
O Ministério da Saúde ressalta que o autoteste não substitui uma avaliação profissional. A ferramenta serve para ajudar a pessoa a refletir sobre sua relação com as apostas e identificar possíveis sinais de alerta.
Prevenção e busca por ajuda
Entre as orientações estão estabelecer previamente limites de tempo e dinheiro para as apostas, evitar jogar em momentos de tristeza, ansiedade ou estresse e conversar com pessoas de confiança sobre dificuldades relacionadas ao jogo.
Para quem identifica problemas com as apostas, a recomendação é buscar ajuda profissional. Em situações de pensamentos de morte ou ideação suicida, a orientação do Ministério da Saúde é procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192.