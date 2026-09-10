O desempenho dos estudantes brasileiros melhorou no longo prazo em matemática, leitura e ciências, mas o país ainda permanece abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os dados fazem parte do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2025, divulgado pela organização.

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O Brasil registrou 408 pontos em leitura, 377 em matemática e 409 em ciências. Já a média de 23 países da OCDE foi de 466, 469 e 486 pontos, respectivamente. No caso da matemática, a diferença equivale a cerca de 4,6 anos de escolaridade.