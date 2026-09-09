Depois de uma festa, show, viagem, feriado ou outro evento que se estende até mais tarde, é comum reduzir as horas de sono para retomar a rotina no dia seguinte. O problema é que o descanso insuficiente pode afetar o funcionamento do cérebro e continuar causando impactos mesmo depois da retomada das atividades.
O sono é importante para a consolidação da memória, o processamento das informações e a regulação da atenção. Quando o período de descanso é reduzido ou interrompido por várias noites, algumas funções cognitivas podem ficar comprometidas.
Um dos efeitos mais comuns é a dificuldade para manter a concentração. Atividades que exigem foco, como estudar, trabalhar ou dirigir, podem se tornar mais difíceis. A pessoa também pode ficar mais dispersa, esquecer tarefas simples e precisar reler informações para compreendê-las.
A falta de sono também pode prejudicar a aprendizagem. Durante o descanso, o cérebro organiza informações adquiridas ao longo do dia e fortalece conexões importantes para a retenção de novos conhecimentos.
Memória e humor também sofrem
As noites mal dormidas podem contribuir para esquecimentos de compromissos, dificuldade para lembrar informações recentes e problemas para armazenar e recuperar memórias.
Além disso, a privação de sono pode aumentar a irritabilidade, diminuir a tolerância ao estresse e dificultar a tomada de decisões. Em situações de cansaço, a pessoa também pode apresentar reações mais impulsivas.
Como recuperar o descanso
Segundo a especialista, tentar compensar todo o sono perdido de uma única vez nem sempre é a melhor estratégia. O ideal é retomar gradualmente uma rotina regular de descanso.
Manter horários mais consistentes para dormir, reduzir o uso de telas antes de deitar e ter atenção à alimentação e ao consumo de estimulantes estão entre as medidas que podem ajudar na recuperação.
Mesmo após recuperar algumas horas de sono, o corpo e o cérebro podem levar alguns dias para recuperar completamente os níveis de atenção e disposição.