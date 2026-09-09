Depois de uma festa, show, viagem, feriado ou outro evento que se estende até mais tarde, é comum reduzir as horas de sono para retomar a rotina no dia seguinte. O problema é que o descanso insuficiente pode afetar o funcionamento do cérebro e continuar causando impactos mesmo depois da retomada das atividades.

O sono é importante para a consolidação da memória, o processamento das informações e a regulação da atenção. Quando o período de descanso é reduzido ou interrompido por várias noites, algumas funções cognitivas podem ficar comprometidas.