A Diocese de Piracicaba vai ampliar o apoio à campanha “Eleições 2026: Escolha Quem é de Piracicaba”, iniciativa que busca conscientizar os eleitores sobre a importância do voto e da escolha de candidatos a deputados estaduais e federais com atuação no município.

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A participação da Diocese foi discutida em uma reunião realizada na tarde de quinta-feira (3), com representantes da Igreja e das quatro entidades que promovem a campanha: Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), Coplacana, Pecege e Simespi.