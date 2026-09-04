A Diocese de Piracicaba vai ampliar o apoio à campanha “Eleições 2026: Escolha Quem é de Piracicaba”, iniciativa que busca conscientizar os eleitores sobre a importância do voto e da escolha de candidatos a deputados estaduais e federais com atuação no município.
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A participação da Diocese foi discutida em uma reunião realizada na tarde de quinta-feira (3), com representantes da Igreja e das quatro entidades que promovem a campanha: Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), Coplacana, Pecege e Simespi.
A mobilização será realizada por meio da estrutura de formação já existente nas paróquias. Orientações sobre participação política poderão ser abordadas durante missas, celebrações e encontros paroquiais, além da utilização de materiais preparados para apoiar o trabalho de conscientização.
A proposta é estimular os eleitores a buscar informações sobre os candidatos antes da votação e considerar as necessidades e os interesses de Piracicaba no momento da escolha.
Para o bispo diocesano, Dom Devair Araújo da Fonseca, a iniciativa contribui para aproximar a discussão política das demandas do município, sem interferir na decisão individual do eleitor. “Essa iniciativa das entidades é muito positiva porque ela visa uma discussão sobre a política, não especificamente sobre o partido ou outro. E esse também é o papel da Igreja. Orientar, conscientizar e guiar, sem interferir na escolha do eleitor”, afirmou.
Segundo Dom Devair, a Igreja já desenvolve ações de conscientização política nas comunidades e pode ampliar esse trabalho por meio da campanha.
“Nosso papel é despertar a consciência política e ajudar as pessoas a fazer uma escolha coerente, consistente para sua região e para sua comunidade”, disse.
Representatividade
A campanha é baseada nos pilares Conscientizar, Avaliar e Cobrar. Além de incentivar uma escolha eleitoral baseada em informação, a iniciativa defende que o eleitor acompanhe a atuação dos representantes após as eleições.
De acordo com levantamento das entidades, Piracicaba teria deixado de captar um potencial de R$ 320 milhões em emendas parlamentares entre 2019 e 2025, período em que o município não contou com um deputado federal próprio.
Para o próximo mandato, o estudo projeta R$ 214,48 milhões em emendas individuais de um deputado federal e um estadual, considerando os valores de referência de 2026.
Para Mauricio Benato, presidente da Acipi, a participação da Diocese ajuda a levar a discussão para diferentes setores da população. “Nosso principal objetivo é promover uma reflexão nos eleitores sobre a importância da representatividade política para o desenvolvimento da nossa cidade. E uma das formas de demonstrar isso é destacando o quanto Piracicaba perde quando deixa de contar com representantes nas esferas estadual e federal”, afirmou.
Klever Coral, superintendente de inovação da Coplacana, também destacou a importância da união entre diferentes segmentos da sociedade. “Essa é uma iniciativa que une entidades de diferentes segmentos sobre a importância da representatividade política para nossa cidade continuar crescendo. Quanto mais unida estiver a sociedade organizada, maior será a nossa capacidade de levar essa mensagem à população”, afirmou.
Segundo Daniel Sonoda, diretor executivo do Pecege, a ausência de representantes nas esferas estadual e federal pode dificultar o encaminhamento de demandas do município. “Quando entidades com propósitos semelhantes trabalham juntas em torno de um objetivo comum, o resultado tende a ser mais efetivo. Por isso o trabalho da Diocese é tão importante. A falta de representantes nas esferas estadual e federal dificulta o encaminhamento de demandas importantes para Piracicaba, por isso esse trabalho de conscientização é tão relevante”, disse.
O presidente do Simespi, Paulo Estevam Camargo, ressaltou que a campanha não pretende indicar nomes aos eleitores, mas estimular uma escolha consciente. “Não estamos aqui para dizer em quem votar. Estamos aqui para lembrar que o voto também é uma ferramenta de desenvolvimento. Queremos contribuir para que cada eleitor exerça seu direito de escolha com informação, consciência e responsabilidade. E, dentro disso, optar por candidatos de Piracicaba é tão importante para todos”, afirmou.
Participação
Também participaram da reunião, pela Acipi, o vice-presidente Jorge Aversa Junior e os diretores Guilherme Gorga Mello e Fernando Kroll. Pela Diocese, além de Dom Devair, estiveram presentes o padre Claudemir da Silva, coordenador diocesano da Pastoral da Fé e Política, e o padre Rogério Cruz, articulador da pastoral.
A campanha “Eleições 2026: Escolha Quem é de Piracicaba” é realizada pela Acipi, Coplacana, Pecege e Simespi. A iniciativa tem apoio institucional de entidades, empresas e veículos de comunicação do município.