Com a aproximação das Eleições 2026, os eleitores devem ficar atentos às regras que envolvem o dia da votação. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, das 8h às 17h, no horário de Brasília. Em caso de segundo turno, a votação será realizada em 25 de outubro.

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As principais orientações estão reunidas no Manual do Eleitor, elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base nas normas que regulamentam o processo eleitoral. O documento reúne informações sobre documentos necessários, condutas permitidas e práticas proibidas durante a votação.