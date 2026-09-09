Garantir apoio político para que o balneário da cidade de Águas de São Pedro seja de primeiro mundo e com isso fortalecer o turismo da cidade e de toda Região Metropolitana de Piracicaba. Esse foi o pedido feito pelo ex-vereador de Águas de São Pedro, Nelinho Noronha, à atual deputada estadual Professora Bebel (PT), que concorre a um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e ao médico Pedro Tourinho, que é candidato a deputado federal pelo PT, nas eleições de quatro de outubro, durante plenária que promoveram com apoiadores e lideranças de Águas de São Pedro, na última segunda-feira, dia sete de setembro, naquela cidade, que também contou com a participação do vereador da cidade de Águas de São Pedro, Sargento Arthur, que participa desse trabalho.

O ex-vereador Nelinho Noronha destacou à deputada Professora Bebel e ao candidato Pedro Tourinho que a cidade de Águas de São Pedro possui a segunda melhor água em qualidade do mundo e que isso deve ser melhor explorado, ainda, ajudando a fortalecer o turismo, o que gera desenvolvimento e qualidade de vida à população. Para isso, deixou claro que é fundamental um investimento no balneário de Águas de São Pedro, que depende de novos recursos que poderão viabilizar junto ao governo federal, principalmente se o presidente Lula for reeleito, por serem do mesmo partido. “Fiquei muito feliz com o compromisso assumido pela deputada Bebel e pelo médico Pedro Tourinho, que focarão neste propósito de fazer de Águas de São Pedro um principado, que seja referência mundial em qualidade. Para isso, temos que garantir novos investimentos, inclusive na segurança com um todo do balneário”, destaca o ex-vereador Nelinho Noronha.

As candidaturas da Professora Bebel e do médico Pedro Tourinho unem o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas, voltadas principalmente para as áreas de educação e saúde, que são prioridades. A deputada Professora Bebel, nos seus dois mandatos, conseguiu viabilizar inúmeras verbas para a cidade de Águas de São Pedro, tanto para obras de infraestrutura, como de educação, segurança e saúde, tanto através de emendas do seu mandato popular na Assembleia Legislativa como de parcerias com deputados federais do seu partido.