A Apple apresentou nesta quarta-feira (9) sua nova geração de produtos em um evento realizado nos Estados Unidos. Entre os principais destaques estão os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max e o iPhone Duo, primeiro celular dobrável da história da empresa.
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O lançamento também marcou a primeira grande apresentação da Apple sob o comando de John Ternus, que assumiu o cargo de CEO após a saída de Tim Cook.
Primeiro iPhone dobrável
O iPhone Duo chega como uma das principais novidades da Apple nos últimos anos. O aparelho possui uma tela externa de 5,4 polegadas e, quando aberto, oferece uma tela interna de 7,6 polegadas, permitindo utilizar dois aplicativos simultaneamente.
O modelo é equipado com o chip A20 Pro, tem suporte à Apple Pencil, armazenamento de até 2 TB e leitor de digitais Touch ID integrado ao botão lateral. O aparelho também conta com duas câmeras traseiras de 48 MP.
No Brasil, o iPhone Duo terá preços a partir de R$ 21.999, na versão de 256 GB, chegando a R$ 31 mil no modelo com 2 TB de armazenamento. A chegada ao mercado brasileiro está prevista para 23 de outubro.
Novos modelos Pro
A Apple também apresentou o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max. Os aparelhos trazem o novo chip A20 Pro, melhorias no desempenho e na bateria, além de um sistema de câmeras atualizado.
Uma das principais novidades é a câmera principal Fusion de 48 MP com abertura variável, que permite maior controle sobre a entrada de luz e a profundidade de campo nas fotografias. A Dynamic Island também foi reduzida nos novos modelos.
Segundo a Apple, o iPhone 18 Pro Max pode alcançar até 43 horas de reprodução de vídeo, resultado de melhorias no chip e de uma bateria maior. Os aparelhos também ganharam recursos de inteligência artificial, incluindo a nova Siri AI.
No Brasil, o iPhone 18 Pro parte de R$ 11.999, enquanto o Pro Max começa em R$ 12.999. A pré-venda começa em 12 de setembro, e os aparelhos estarão disponíveis a partir de 18 de setembro.
Mais lançamentos
Além dos smartphones, a Apple anunciou novos produtos, entre eles os AirPods 5 e os relógios Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4. Os novos dispositivos receberam atualizações em recursos de áudio, inteligência artificial, saúde e desempenho.
Com o iPhone Duo, a Apple entra oficialmente no mercado de celulares dobráveis, segmento que já conta com fabricantes como Samsung, Google e Huawei. A chegada do aparelho representa uma das maiores mudanças no design do iPhone desde o lançamento da primeira geração, em 2007.