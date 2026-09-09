A Apple apresentou nesta quarta-feira (9) sua nova geração de produtos em um evento realizado nos Estados Unidos. Entre os principais destaques estão os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max e o iPhone Duo, primeiro celular dobrável da história da empresa.

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O lançamento também marcou a primeira grande apresentação da Apple sob o comando de John Ternus, que assumiu o cargo de CEO após a saída de Tim Cook.