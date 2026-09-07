07 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Carro cai em ribanceira e mata ex-socorrista do SAMU

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Um homem de aproximadamente 45 anos morreu após capotar uma Fiorino branca e despencar 6 metros em uma ribanceira no Santo Antônio, em Piracicaba.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu na Rua João Aurélio, após o motorista e ex-socorrista do SAMU, Beltran Luiz, fazer uma curva e perder o controle.

A Fiorino saiu voando da pista e despencou de uma ribanceira de 6 metros, que dá acesso ao Ecoponto do bairro. Beltran ficou preso nas ferragens. O SAMU chegou rapidamente, além dos Bombeiros e o GRAU. Foram mais de 20 minutos de massagem cardíaca, tentando trazer o homem de volta. Mas, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Agora a Polícia vai investigar a causa do acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado.

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