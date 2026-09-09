A CNH em formato digital tem a mesma validade jurídica da versão física e pode ser utilizada pelo motorista em todo o território nacional. O cuidado está na hora da fiscalização: se o condutor não conseguir acessar o documento e a autoridade também não puder verificar a habilitação pelo sistema, a situação pode resultar em autuação por falta de documento de porte obrigatório. O artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro classifica a conduta como infração leve, com multa de R$ 88,38 e retenção do veículo até a apresentação do documento.

Isso não significa que a CNH digital deixe de ser aceita em uma blitz. Pelo contrário: a legislação reconhece a habilitação em meio digital, e a versão eletrônica possui fé pública e validade nacional. Além disso, o CTB prevê que o porte do documento pode ser dispensado quando, durante a fiscalização, for possível consultar o sistema informatizado e confirmar que o motorista está habilitado.