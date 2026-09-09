09 de setembro de 2026
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FUTEBOL AMADOR

Barão da Serra Negra será a casa do Grêmio da Balbo no Amador

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Mariana Kasten
Grêmio da Balbo representará Piracicaba no Campeonato Amador do Estado e terá o Barão da Serra Negra como casa.
Grêmio da Balbo representará Piracicaba no Campeonato Amador do Estado e terá o Barão da Serra Negra como casa.

O Grêmio da Balbo, representante de Piracicaba no Campeonato Amador do Estado, terá o Estádio Municipal Barão da Serra Negra como casa durante a competição. A equipe disputará no estádio as partidas em que atuar como mandante.

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A definição ocorreu após uma articulação envolvendo a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, o vereador Felipe Gema e o presidente do XV de Piracicaba, Matheus Bonassi. O estádio, que é municipal, possui contrato de comodato com o clube.

O Campeonato Amador do Estado é organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e tem início previsto para 11 de outubro. Na primeira fase, as 20 equipes participantes serão divididas em grupos regionalizados.

Vaga conquistada com título

O Grêmio da Balbo garantiu o direito de representar Piracicaba após conquistar, em agosto, a 5ª edição da Copa Tio Régis. A equipe foi indicada pela Liga Desportiva Piracicaba (LDP), entidade filiada à FPF que tem o direito de indicar o representante da cidade na competição estadual.

Segundo a organização, a utilização do Barão da Serra Negra evita que o time precise disputar suas partidas em outra cidade. Além de oferecer melhores condições para os atletas, o estádio também deve proporcionar mais conforto aos torcedores que acompanharem os jogos.

Para o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, o Barão é um dos principais espaços esportivos de Piracicaba e a parceria permite que o município tenha seu representante atuando em casa na competição estadual.

A expectativa agora é pela definição da tabela e dos adversários da primeira fase do Campeonato Amador do Estado.

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