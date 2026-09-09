O Grêmio da Balbo, representante de Piracicaba no Campeonato Amador do Estado, terá o Estádio Municipal Barão da Serra Negra como casa durante a competição. A equipe disputará no estádio as partidas em que atuar como mandante.

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A definição ocorreu após uma articulação envolvendo a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, o vereador Felipe Gema e o presidente do XV de Piracicaba, Matheus Bonassi. O estádio, que é municipal, possui contrato de comodato com o clube.