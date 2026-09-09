Carlo Ancelotti começa nesta quarta-feira (9) uma nova etapa à frente da Seleção Brasileira. O treinador anuncia, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que formarão o grupo para os próximos amistosos. A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV, no YouTube.
A lista marca o início do ciclo depois da Copa do Mundo de 2026 e já aponta para a preparação visando 2030. Antes de fechar os nomes, a comissão técnica ampliou o acompanhamento de partidas do futebol brasileiro e europeu e também reforçou a integração com as categorias de base da Seleção.
Entre as principais expectativas está a presença de jogadores mais jovens. Embora a CBF não tenha divulgado oficialmente a pré-lista, informações obtidas por veículos esportivos indicam nomes como Breno Bidon e André, do Corinthians; Gabriel Bontempo, do Santos; Pedro e Samuel Lino, do Flamengo; além de cinco jogadores do Cruzeiro: Otávio, Jonathan Jesus, Zé Lucas, Matheus Pereira e Kaio Jorge.
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Jovens entram no radar para o novo ciclo
A possível renovação aparece como um dos principais pontos da primeira convocação após o Mundial. A comissão técnica vem trabalhando para aproximar a equipe principal das seleções de base, reunindo informações sobre atletas que podem ganhar espaço nos próximos anos. O zagueiro Arthur Dias, de 19 anos, do Athletico-PR, também está entre os nomes monitorados e recebeu atenção especial de Ancelotti.
Depois da divulgação da lista, o Brasil terá três compromissos internacionais. A equipe enfrenta a Austrália em 25 de setembro, em Townsville, e novamente em 29 de setembro, em Brisbane. Em seguida, encara a Índia em 3 de outubro, em Calcutá, no primeiro duelo entre as seleções principais dos dois países.
A programação ainda prevê mais dois amistosos em novembro, contra Japão e Singapura. Com isso, Ancelotti terá uma sequência de partidas para observar jogadores e começar a estabelecer a base do time que será trabalhado ao longo do ciclo até 2030.