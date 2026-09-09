Carlo Ancelotti começa nesta quarta-feira (9) uma nova etapa à frente da Seleção Brasileira. O treinador anuncia, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que formarão o grupo para os próximos amistosos. A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

A lista marca o início do ciclo depois da Copa do Mundo de 2026 e já aponta para a preparação visando 2030. Antes de fechar os nomes, a comissão técnica ampliou o acompanhamento de partidas do futebol brasileiro e europeu e também reforçou a integração com as categorias de base da Seleção.