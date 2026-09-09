Um homem mascarado que apareceu em um estande da Editora Fruto Proibido e foi filmado beijando visitantes provocou repercussão nas redes sociais durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Diante da circulação dos vídeos, a organização do evento notificou a editora responsável pelo espaço e esclareceu que a situação não fazia parte da programação oficial nem havia sido promovida ou autorizada pela Bienal.

A editora, que trabalha principalmente com títulos do segmento de dark romance, também se manifestou sobre o episódio. A empresa afirmou que não contratou, convidou ou solicitou a presença dos homens mascarados no estande e disse que sua equipe desconhecia a identidade das pessoas por trás das máscaras. Segundo a versão apresentada pela editora, a presença deles ocorreu espontaneamente e, no início, foi interpretada como uma interação descontraída com o público.