Um homem mascarado que apareceu em um estande da Editora Fruto Proibido e foi filmado beijando visitantes provocou repercussão nas redes sociais durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Diante da circulação dos vídeos, a organização do evento notificou a editora responsável pelo espaço e esclareceu que a situação não fazia parte da programação oficial nem havia sido promovida ou autorizada pela Bienal.
A editora, que trabalha principalmente com títulos do segmento de dark romance, também se manifestou sobre o episódio. A empresa afirmou que não contratou, convidou ou solicitou a presença dos homens mascarados no estande e disse que sua equipe desconhecia a identidade das pessoas por trás das máscaras. Segundo a versão apresentada pela editora, a presença deles ocorreu espontaneamente e, no início, foi interpretada como uma interação descontraída com o público.
Ainda de acordo com a empresa, funcionários chegaram a fazer fotos e vídeos com os visitantes e os mascarados antes de perceberem que o episódio havia tomado outra proporção nas redes sociais. Depois da repercussão, a editora informou que passou a buscar a identificação dos envolvidos e afirmou que não compactua ou endossa eventuais atitudes atribuídas às pessoas que participaram das gravações.
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Homem mascarado apresenta sua versão
Identificado como Yuri Gagarin, de 30 anos, um dos homens que aparecem nas imagens apresentou sua versão por meio de uma manifestação elaborada por seus advogados. Conforme o documento, ele trabalha de maneira independente na internet e mantém, nas horas vagas, um perfil voltado ao universo dos romances, utilizando uma persona inspirada nesse tipo de literatura.
Segundo a defesa, Yuri foi à Bienal por iniciativa própria e havia combinado com uma amiga a gravação de um vídeo para as redes sociais. A ideia seria que ele aparecesse mascarado e fosse beijado por ela. Os advogados afirmam que o conteúdo acabou sendo compartilhado fora do contexto original e passou a circular acompanhado de acusações direcionadas ao rapaz.
A defesa também afirma que outros visitantes se aproximaram espontaneamente depois de presenciarem a gravação e pediram fotos com Yuri. Segundo o comunicado, não havia uma sessão de fotos ou atividade organizada no local e os registros eram combinados no momento. Os advogados ainda negam as acusações de natureza criminal atribuídas ao homem. A Bienal mantém o posicionamento de que o episódio não integrava sua programação oficial e reforça que ações realizadas por expositores ou visitantes não autorizadas pela organização não representam o evento.