09 de setembro de 2026
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MANUTENÇÃO

Operação tapa-buraco atende 26 vias de 18 bairros em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipes realizaram serviços de manutenção em ruas e avenidas de 18 bairros de Piracicaba entre 31 de agosto e 4 de setembro.
Equipes realizaram serviços de manutenção em ruas e avenidas de 18 bairros de Piracicaba entre 31 de agosto e 4 de setembro.

A Prefeitura de Piracicaba realizou, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, uma nova operação tapa-buraco em diferentes regiões da cidade. Ao todo, 26 vias de 18 bairros receberam serviços de manutenção.

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A ação foi conduzida pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos com o objetivo de melhorar as condições das ruas e avenidas, além de proporcionar mais segurança, conforto e fluidez no trânsito.

Entre os locais atendidos estão vias dos bairros Algodoal, Garças, Glebas Califórnia, Jaraguá, Jardim Elite, Jardim Monumento, Jardim São Francisco, Jardim São Jorge, Nhô Quim, Paulista, Parque Orlanda, Parque Taquaral, Santa Teresinha, Tupi, Vila Independência, Vila Industrial, Vila Rezende e Vila Sônia.

Solicitações da população

Segundo a Prefeitura, os serviços são realizados a partir de solicitações feitas pela população pelo SIP 156, de demandas encaminhadas por vereadores e também de problemas identificados pelas próprias equipes durante as vistorias nas ruas.

Os pontos considerados mais urgentes recebem prioridade, especialmente avenidas com fluxo intenso de veículos. Em casos que exigem uma intervenção mais profunda, o trabalho inclui o requadramento da área danificada, aplicação de bica corrida e finalização com massa asfáltica.

A operação faz parte das ações de manutenção da malha viária do município e atende diferentes regiões de Piracicaba ao longo das semanas.

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