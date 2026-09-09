Segundo a Prefeitura, os serviços são realizados a partir de solicitações feitas pela população pelo SIP 156, de demandas encaminhadas por vereadores e também de problemas identificados pelas próprias equipes durante as vistorias nas ruas.

Os pontos considerados mais urgentes recebem prioridade, especialmente avenidas com fluxo intenso de veículos. Em casos que exigem uma intervenção mais profunda, o trabalho inclui o requadramento da área danificada, aplicação de bica corrida e finalização com massa asfáltica.

A operação faz parte das ações de manutenção da malha viária do município e atende diferentes regiões de Piracicaba ao longo das semanas.