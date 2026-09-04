A cidade já teve uma equipe mais próxima desse cenário. Em 2023, o XV retomou o futebol feminino em parceria com o Caldeirão e a Prefeitura e disputou a Divisão Especial do Paulista. A equipe chegou à decisão e terminou como vice-campeã. O projeto, porém, não teve continuidade nos anos seguintes, e o XV não está entre os participantes da elite estadual em 2026.

Segundo o XV de Piracicaba, a atual diretoria executiva tem interesse em voltar a trabalhar com o futebol feminino. O clube afirma que já houve uma conversa com o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, sobre o tema, e que a intenção é trabalhar inicialmente com a formação de atletas, em parceria com a Prefeitura e projetos já existentes no município.

Apesar do interesse do clube, não há atualmente uma articulação formal entre Prefeitura e XV para a retomada de uma equipe feminina. O XV também vive um período de transição diante da possibilidade de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ainda não formalizada. A Prefeitura afirma que o planejamento da modalidade é feito ano a ano, de acordo com os resultados apresentados pela entidade parceira e o interesse público na continuidade do projeto.