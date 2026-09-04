A pouco menos de um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Jornal de Piracicaba foi atrás de entender como está o futebol feminino em Piracicaba e encontrou uma modalidade em processo de reconstrução. Atualmente, a cidade mantém um projeto desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Selam, em parceria com o Caldeirão Futebol Clube, e trabalha para voltar a disputar competições estaduais de maior nível.
Cerca de 50 atletas a partir dos 15 anos são atendidas pelo projeto, que oferece treinamentos gratuitos na Área de Lazer do Trabalhador. A iniciativa conta com equipe adulta e categoria sub-16. Neste ano, a equipe adulta foi vice-campeã dos Jogos Regionais e garantiu vaga nos Jogos Abertos do Interior, enquanto a sub-16 disputará a Copa do Estado de São Paulo no fim do ano.
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Para manter a iniciativa, a Prefeitura destinou R$ 108 mil em 2026, por meio de termo de colaboração com o Caldeirão. Entre as metas estão o resgate e a reestruturação da modalidade, a ampliação do número de atletas atendidas e o retorno da representação de Piracicaba em competições oficiais. A intenção é estruturar ainda mais a equipe e voltar, em 2027, às competições estaduais de maior nível do calendário da Federação Paulista de Futebol (FPF).
O gestor do Caldeirão, Leandro Reynaldo da Silva, que já trabalhou com o futebol feminino do XV de Piracicaba, explica que o projeto precisou ser retomado depois de um período sem continuidade. “O projeto passou por um período de descontinuidade e agora está em fase de resgate e reestruturação”, afirma. Segundo ele, o principal desafio para voltar ao Campeonato Paulista é financeiro e estrutural. “O Campeonato Paulista exige custos elevados de taxas, estádio, logística e elenco.”
A cidade já teve uma equipe mais próxima desse cenário. Em 2023, o XV retomou o futebol feminino em parceria com o Caldeirão e a Prefeitura e disputou a Divisão Especial do Paulista. A equipe chegou à decisão e terminou como vice-campeã. O projeto, porém, não teve continuidade nos anos seguintes, e o XV não está entre os participantes da elite estadual em 2026.
Segundo o XV de Piracicaba, a atual diretoria executiva tem interesse em voltar a trabalhar com o futebol feminino. O clube afirma que já houve uma conversa com o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, sobre o tema, e que a intenção é trabalhar inicialmente com a formação de atletas, em parceria com a Prefeitura e projetos já existentes no município.
Apesar do interesse do clube, não há atualmente uma articulação formal entre Prefeitura e XV para a retomada de uma equipe feminina. O XV também vive um período de transição diante da possibilidade de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ainda não formalizada. A Prefeitura afirma que o planejamento da modalidade é feito ano a ano, de acordo com os resultados apresentados pela entidade parceira e o interesse público na continuidade do projeto.
Para Leandro, a realização da Copa do Mundo no Brasil pode ajudar a ampliar a procura e dar mais visibilidade ao futebol feminino. “A expectativa é que, com a visibilidade da Copa do Mundo de 2027 no Brasil, haja maior procura e fortalecimento da modalidade”, afirma. Segundo ele, esse movimento pode ajudar a ampliar o projeto e criar condições para o retorno de Piracicaba ao cenário estadual competitivo.