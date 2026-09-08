Piracicaba deve ter uma semana marcada pela mudança no tempo. Uma nova frente fria deve chegar à região na quarta-feira (9) e aumentar a instabilidade na cidade. A previsão aponta para chuva frequente e possibilidade de volumes elevados até sábado (12).

O cenário também pode favorecer a ocorrência de temporais, rajadas de vento e descargas elétricas durante os próximos dias.

🌧️ Quarta-feira marca virada no tempo

A mudança começa a ganhar força na quarta-feira (9), quando a nova frente fria deve avançar pela região. A chegada do sistema deve aumentar a possibilidade de chuva e deixar o tempo mais instável em Piracicaba.