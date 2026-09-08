08 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Piracicaba entra no radar de temporais; VEJA quando

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
O cenário também pode favorecer a ocorrência de temporais, rajadas de vento e descargas elétricas durante os próximos dias.
O cenário também pode favorecer a ocorrência de temporais, rajadas de vento e descargas elétricas durante os próximos dias.

Piracicaba deve ter uma semana marcada pela mudança no tempo. Uma nova frente fria deve chegar à região na quarta-feira (9) e aumentar a instabilidade na cidade. A previsão aponta para chuva frequente e possibilidade de volumes elevados até sábado (12).

O cenário também pode favorecer a ocorrência de temporais, rajadas de vento e descargas elétricas durante os próximos dias.

🌧️ Quarta-feira marca virada no tempo

A mudança começa a ganhar força na quarta-feira (9), quando a nova frente fria deve avançar pela região. A chegada do sistema deve aumentar a possibilidade de chuva e deixar o tempo mais instável em Piracicaba.

A previsão é de que a instabilidade continue nos dias seguintes, mantendo as condições favoráveis para novas pancadas de chuva.

☔ Chuva pode se estender até sábado

Entre quarta-feira e sábado (12), a previsão indica períodos de chuva e possibilidade de volumes elevados.

Como a chuva deve aparecer em sequência durante vários dias, o acumulado pode aumentar rapidamente. Com isso, pontos que costumam registrar alagamentos e enxurradas entram no radar de atenção.

⛈️ Temporais também estão no cenário

Além da chuva, os dados meteorológicos indicam possibilidade de temporais, rajadas de vento e descargas elétricas.

Durante os momentos de maior instabilidade, a recomendação é redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos e evitar locais que possam oferecer riscos durante tempestades.

📱 Acompanhe os alertas

Com a previsão de vários dias de chuva, a orientação é acompanhar os alertas meteorológicos e os comunicados da Defesa Civil ao longo da semana.

As condições do tempo podem mudar rapidamente, principalmente durante a passagem da frente fria.

Fonte: INMET/Windy

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