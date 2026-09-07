O que era para ser só mais uma tarde de domingo (6) acabou em tragédia no Viaduto Paulo Natal, em Limeira, na região de Piracicaba.

Eduardo Eugênio Neto, de 36 anos, foi encontrado gravemente ferido embaixo do viaduto. Populares viram a vítima no chão e ligaram desesperados para o socorro.

O SAMU correu para o local e encontrou Eduardo em estado gravíssimo. Ele ainda respirava. Os socorristas levaram a vítima às pressas para a Santa Casa de Limeira. A Polícia Militar isolou a área do viaduto e segurou o trânsito. Mas infelizmente, o homem não resistiu.