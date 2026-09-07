O que era para ser só mais uma tarde de domingo (6) acabou em tragédia no Viaduto Paulo Natal, em Limeira, na região de Piracicaba.
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Eduardo Eugênio Neto, de 36 anos, foi encontrado gravemente ferido embaixo do viaduto. Populares viram a vítima no chão e ligaram desesperados para o socorro.
O SAMU correu para o local e encontrou Eduardo em estado gravíssimo. Ele ainda respirava. Os socorristas levaram a vítima às pressas para a Santa Casa de Limeira. A Polícia Militar isolou a área do viaduto e segurou o trânsito. Mas infelizmente, o homem não resistiu.
Segundo o serviço funerário, Eduardo morreu às 17h45 deste domingo (6), na Santa Casa!
Deixou dois filhos
Familiares contaram que Eduardo deixou filhos. O velório acontece nesta segunda-feira (7), a partir da meia-noite, no Cemitério Parque de Limeira, com sepultamento está marcado para as 17h, no mesmo local.
A Polícia Civil vai investigar se foi queda acidental, se ele se jogou ou se foi empurrado.