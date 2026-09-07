07 de setembro de 2026
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QUEDA FATAL

Homem morre após grave queda de viaduto na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Eduardo Neto, de 36 anos, foi encontrado por populares embaixo do viaduto.
Eduardo Neto, de 36 anos, foi encontrado por populares embaixo do viaduto.

 O que era para ser só mais uma tarde de domingo (6) acabou em tragédia no Viaduto Paulo Natal, em Limeira, na região de Piracicaba.

Eduardo Eugênio Neto, de 36 anos, foi encontrado gravemente ferido embaixo do viaduto. Populares viram a vítima no chão e ligaram desesperados para o socorro.

 O SAMU correu para o local e encontrou Eduardo em estado gravíssimo. Ele ainda respirava. Os socorristas levaram a vítima às pressas para a Santa Casa de Limeira. A Polícia Militar isolou a área do viaduto e segurou o trânsito. Mas infelizmente, o homem não resistiu.

Segundo o serviço funerário, Eduardo morreu às 17h45 deste domingo (6), na Santa Casa!

Deixou dois filhos

Familiares contaram que Eduardo deixou filhos. O velório acontece nesta segunda-feira (7), a partir da meia-noite, no Cemitério Parque de Limeira, com sepultamento está marcado para as 17h, no mesmo local.

A Polícia Civil vai investigar se foi queda acidental, se ele se jogou ou se foi empurrado.

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