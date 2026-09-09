A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de dois medicamentos genéricos à base de liraglutida, princípio ativo utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Os registros foram concedidos à farmacêutica brasileira EMS e publicados no Diário Oficial da União.

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Os medicamentos terão concentração de 6 mg/mL e serão apresentados em solução injetável para aplicação subcutânea. A aprovação representa a entrada de versões genéricas de medicamentos que utilizam a liraglutida como princípio ativo.