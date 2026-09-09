A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de dois medicamentos genéricos à base de liraglutida, princípio ativo utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Os registros foram concedidos à farmacêutica brasileira EMS e publicados no Diário Oficial da União.
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Os medicamentos terão concentração de 6 mg/mL e serão apresentados em solução injetável para aplicação subcutânea. A aprovação representa a entrada de versões genéricas de medicamentos que utilizam a liraglutida como princípio ativo.
Medicamentos têm indicações diferentes
Embora tenham a mesma substância ativa e concentração, os dois medicamentos aprovados possuem indicações diferentes.
Um deles tem como medicamento de referência o Olire, utilizado no tratamento da obesidade. O segundo tem como referência o Lirux, indicado para pacientes com diabetes tipo 2.
Os medicamentos de referência foram aprovados pela Anvisa em dezembro de 2024 e começaram a ser comercializados no Brasil em agosto de 2025.
Como funciona a liraglutida
A liraglutida faz parte da classe de medicamentos que imitam a ação do hormônio GLP-1 no organismo. A substância contribui para o controle da glicose no sangue, estimula a produção de insulina e aumenta a sensação de saciedade.
No tratamento da obesidade, esse mecanismo pode auxiliar na redução da ingestão de alimentos e, consequentemente, na perda de peso. Já em pacientes com diabetes tipo 2, o medicamento contribui para o controle dos níveis de açúcar no sangue.
Venda depende de prescrição médica
Os medicamentos à base de liraglutida não podem ser adquiridos livremente nas farmácias. A venda exige receita médica em duas vias, sendo que uma delas fica retida no estabelecimento.
A regra para medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1 está em vigor desde junho de 2025. A medida foi adotada pela Anvisa diante do aumento do uso desses produtos e da necessidade de ampliar o controle sobre a prescrição e a utilização.
Quando os genéricos chegam às farmácias?
Apesar da aprovação dos registros, ainda não há uma data definida para o início da comercialização dos dois genéricos.
Também não foram divulgados os preços que serão praticados. A chegada das versões genéricas poderá ampliar as opções disponíveis no mercado e, dependendo dos valores definidos, facilitar o acesso aos tratamentos para diabetes tipo 2 e obesidade.
A Anvisa reforça que medicamentos devem ser utilizados somente com orientação e acompanhamento de profissionais de saúde.