As obras de ampliação do Hospital Municipal de Piracicaba seguem avançando e devem aumentar a capacidade hospitalar da rede pública da cidade. A nova estrutura está sendo implantada no antigo Anexo da UPA Piracicamirim, na Rua Rio Grande do Norte, 135, na Vila Prudente.

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O espaço já é utilizado pelo município para receber pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde. Com a ampliação, a previsão é que o Hospital Municipal tenha 40 leitos e passe a exercer de forma mais estruturada o papel de retaguarda clínica da rede de urgência e emergência.