As obras de ampliação do Hospital Municipal de Piracicaba seguem avançando e devem aumentar a capacidade hospitalar da rede pública da cidade. A nova estrutura está sendo implantada no antigo Anexo da UPA Piracicamirim, na Rua Rio Grande do Norte, 135, na Vila Prudente.
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O espaço já é utilizado pelo município para receber pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde. Com a ampliação, a previsão é que o Hospital Municipal tenha 40 leitos e passe a exercer de forma mais estruturada o papel de retaguarda clínica da rede de urgência e emergência.
Retaguarda para as UPAs
A unidade recebe principalmente pacientes que passaram pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), foram avaliados e estabilizados, mas ainda precisam permanecer internados para continuidade do tratamento, investigação ou acompanhamento médico.
Com a ampliação da capacidade, a expectativa é liberar mais rapidamente os leitos de observação das UPAs para novos pacientes. A medida também deve contribuir para melhorar o fluxo de atendimento em toda a rede municipal de urgência e emergência.
Atendimento de casos clínicos
O Hospital Municipal atende pacientes que não necessitam de recursos hospitalares de alta complexidade e que podem ser acompanhados pela própria rede municipal.
Entre os casos já atendidos estão pacientes que precisam de avaliação vascular, pessoas com acidente vascular cerebral (AVC) já evoluído, condições cardiovasculares que necessitam de investigação e pacientes em investigação de doenças oncológicas.
A unidade também recebe pessoas com doenças crônicas avançadas que necessitam de cuidados paliativos. Outro serviço já realizado no local é a sangria terapêutica, procedimento que passou a absorver uma demanda da rede municipal.
Fortalecimento da rede municipal
A ampliação faz parte das ações da Prefeitura para fortalecer a estrutura própria de saúde e organizar os diferentes níveis de atendimento.
Com uma retaguarda hospitalar municipal mais estruturada, a proposta é que hospitais de maior complexidade possam concentrar seus atendimentos em pacientes que realmente necessitam de recursos e procedimentos especializados.
A implantação do Hospital Municipal com 40 leitos também amplia a oferta de internação clínica pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e reforça a estrutura pública de atendimento em Piracicaba.