O domingo (6) foi de susto no bairro IAA, em Piracicaba, com o encontro de um homem de aproximadamente 30 anos achado morto e nu dentro da garagem de uma casa. E quem achou foi uma catadora de recicláveis.

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Ela estava catando recicláveis em uma lixeira em frente ao imóvel, quando olhou para dentro da garagem e se assustou, ao ver o homem, nu, caído no chão, sem respirar.