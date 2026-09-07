07 de setembro de 2026
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MORTE NA CASA

Catadora foi pegar latinha e achou homem morto e nu em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 O domingo (6) foi de susto no bairro IAA, em Piracicaba, com o encontro de um homem de aproximadamente 30 anos achado morto e nu dentro da garagem de uma casa. E quem achou foi uma catadora de recicláveis.

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Ela estava catando recicláveis em uma lixeira em frente ao imóvel, quando olhou para dentro da garagem e se assustou, ao ver o homem, nu, caído no chão, sem respirar.

O SAMU e a polícia foram acionados, e constataram o óbito.

A perícia chegou, fotografou tudo e fez o levantamento para ajudar a descobrir o que aconteceu. A identidade não foi divulgada e a Polícia Civil começou a investigar.

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