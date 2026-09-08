Piracicaba recebe, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, a mostra cultural e gastronômica Sabor & Arte, no Engenho Central. Com entrada gratuita, o evento reunirá mais de 30 representantes da gastronomia da cidade, entre restaurantes, docerias, food trucks e produtores locais.
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Além da variedade gastronômica, a programação contará com shows ao vivo, oficinas, exposição artística e apresentações de teatro. As atividades serão realizadas no Teatro Erotides de Campos e nos arredores da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, próximos à passarela Pênsil, dentro do complexo do Engenho Central.
Gastronomia
O público poderá experimentar pratos e produtos de diferentes estabelecimentos e produtores locais. Entre os participantes estão Salvierta, Mirante, Meat, A Venda do Matuto, La Ninha, Maeh, Avví, Estaiada, Jardim de Gaudí, Garage, Re Samuka, Delicato, Juliana Nassar, Dfran, Rimba, Zuleika’s, Freddo, Chef Helio e Hassib.
A programação gastronômica também terá vinhos, drinks, incluindo opções sem álcool, churros, crepes, pastéis e pipocas.
Produtos como queijos, geleias e embutidos também estarão disponíveis por meio de produtores locais que possuem o Selapir (Selo Local de Alimentos de Piracicaba). Entre eles estão Cairol, Chácara Brasil, Giani, Chácara Catavento, Raj e Sítio Cabra Feliz.
Cultura
A proposta do evento é integrar diferentes manifestações culturais à gastronomia produzida na cidade. De acordo com o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, o Sabor & Arte busca valorizar a produção local e oferecer uma programação voltada para toda a família.
As atrações musicais, as oficinas e os artistas que participarão da mostra ainda serão divulgados pela organização.
O evento é realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Sesc, Senac e Sesi.
Serviço
Sabor & Arte – Mostra Cultural e Gastronômica
18 de setembro (sexta-feira): das 18h às 22h
19 de setembro (sábado): das 11h às 22h
20 de setembro (domingo): das 11h às 20h
Local: Engenho Central – avenida Dr. Maurice Allain, 454, Vila Rezende
Entrada: gratuita
Informações: (19) 3403-2600