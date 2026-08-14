Piracicaba terá, pela primeira vez, um Hospital Municipal. A unidade está sendo implantada no Anexo da UPA Piracicamirim e terá como principal função ampliar a capacidade de internação da rede pública de saúde, com atendimento destinado a pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). O hospital contará com 40 leitos próprios de internação clínica, que serão utilizados conforme critérios assistenciais e a regulação da rede. A unidade fará parte da Rede de Urgência e Emergência como estrutura de retaguarda, recebendo pacientes que precisam permanecer internados após atendimento.

Atualmente, os pacientes do SUS que necessitam de internação em Piracicaba são encaminhados para leitos da Santa Casa de Piracicaba, do Hospital dos Fornecedores de Cana e do Hospital Regional. Com a nova unidade, o município passa a ter uma estrutura própria para esse tipo de atendimento. O Hospital Municipal não substituirá os hospitais de referência da cidade. Os casos de maior complexidade continuarão sendo encaminhados para os serviços especializados, de acordo com a necessidade de cada paciente e os fluxos definidos pela rede de saúde.

VEJA MAIS: