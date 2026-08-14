Piracicaba terá, pela primeira vez, um Hospital Municipal. A unidade está sendo implantada no Anexo da UPA Piracicamirim e terá como principal função ampliar a capacidade de internação da rede pública de saúde, com atendimento destinado a pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). O hospital contará com 40 leitos próprios de internação clínica, que serão utilizados conforme critérios assistenciais e a regulação da rede. A unidade fará parte da Rede de Urgência e Emergência como estrutura de retaguarda, recebendo pacientes que precisam permanecer internados após atendimento.
Atualmente, os pacientes do SUS que necessitam de internação em Piracicaba são encaminhados para leitos da Santa Casa de Piracicaba, do Hospital dos Fornecedores de Cana e do Hospital Regional. Com a nova unidade, o município passa a ter uma estrutura própria para esse tipo de atendimento. O Hospital Municipal não substituirá os hospitais de referência da cidade. Os casos de maior complexidade continuarão sendo encaminhados para os serviços especializados, de acordo com a necessidade de cada paciente e os fluxos definidos pela rede de saúde.
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Durante a internação, os pacientes terão acompanhamento médico e de enfermagem, além do suporte de uma equipe multiprofissional. A estrutura contará com fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais especializados. Também estão previstos acompanhamento nutricional individualizado, apoio psicológico e assistência social. Para pacientes elegíveis a cuidados paliativos, o atendimento poderá incluir controle de sintomas, acolhimento familiar e definição individualizada dos objetivos terapêuticos.
A estrutura está sendo preparada com equipamentos hospitalares e recursos voltados à segurança dos pacientes. A implantação ocorrerá de forma modular, com uma entrada independente da UPA Piracicamirim.
A criação do Hospital Municipal integra uma série de mudanças previstas pela Prefeitura para a rede de saúde. Entre elas estão a modernização de unidades básicas da Região Norte, a ampliação de especialidades médicas, a implantação da primeira UPA Pediátrica de Piracicaba, uma base descentralizada do Samu e reformas em unidades de saúde. Com a nova unidade, Piracicaba passa a ampliar sua capacidade própria de internação pelo SUS e cria uma nova estrutura para atender pacientes que precisam de acompanhamento hospitalar clínico.