Piracicaba iniciou a implantação do primeiro Hospital Municipal da história da cidade, uma estrutura que terá 40 leitos próprios de internação clínica destinados exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade será instalada no espaço do Anexo da UPA Piracicamirim e terá a função de ampliar a capacidade de internação da rede pública municipal. O hospital será integrado à Rede de Urgência e Emergência como unidade de retaguarda clínica.

O acesso aos leitos será feito por meio de regulação, seguindo critérios médicos e a capacidade disponível no serviço. A proposta é receber pacientes que necessitem de internação clínica, enquanto os hospitais de referência continuarão responsáveis pelos casos que exigem atendimento de maior complexidade.

Atendimento multiprofissional