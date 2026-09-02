Piracicaba iniciou a implantação do primeiro Hospital Municipal da história da cidade, uma estrutura que terá 40 leitos próprios de internação clínica destinados exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
A unidade será instalada no espaço do Anexo da UPA Piracicamirim e terá a função de ampliar a capacidade de internação da rede pública municipal. O hospital será integrado à Rede de Urgência e Emergência como unidade de retaguarda clínica.
O acesso aos leitos será feito por meio de regulação, seguindo critérios médicos e a capacidade disponível no serviço. A proposta é receber pacientes que necessitem de internação clínica, enquanto os hospitais de referência continuarão responsáveis pelos casos que exigem atendimento de maior complexidade.
Atendimento multiprofissional
A estrutura foi planejada para oferecer acompanhamento aos pacientes durante todo o período de internação. Além de médicos e profissionais de enfermagem, a equipe deverá contar com especialistas de diferentes áreas.
Entre os profissionais previstos estão fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. A proposta é reunir diferentes especialidades para proporcionar acompanhamento integrado durante o tratamento.
Os pacientes também poderão receber acompanhamento nutricional individualizado e suporte psicológico e social.
A unidade ainda terá atendimento direcionado a pacientes que possam ser encaminhados para cuidados paliativos. Nesses casos, os objetivos do tratamento serão definidos individualmente, considerando o controle de sintomas, o acolhimento dos familiares e a preservação da qualidade de vida e da dignidade do paciente.
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Hospital terá estrutura independente da UPA
Apesar de utilizar a estrutura do Anexo da UPA Piracicamirim, o Hospital Municipal terá entrada própria e funcionamento separado da unidade de pronto atendimento.
A implantação será realizada em sistema modular e contará com equipamentos e recursos destinados à assistência hospitalar e à segurança dos pacientes.
A proposta é transformar uma estrutura que anteriormente tinha finalidade emergencial em um serviço permanente de atendimento hospitalar para a população.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a criação do hospital representa uma mudança histórica para a saúde pública de Piracicaba.
“Pela primeira vez, Piracicaba terá um hospital municipal próprio, preparado para ampliar o atendimento pelo SUS e oferecer mais qualidade, segurança e acolhimento aos pacientes.”
Mais 40 leitos para o SUS
Atualmente, pacientes da rede pública que precisam de internação são direcionados para hospitais como a Santa Casa de Piracicaba, o Hospital dos Fornecedores de Cana e o Hospital Regional.
Com a nova unidade, serão acrescentados 40 leitos próprios de internação clínica* à estrutura municipal.
A Prefeitura avalia que a ampliação poderá fortalecer a capacidade de resposta do SUS na cidade e aumentar a autonomia do município no atendimento de pacientes que necessitam permanecer internados.
Os hospitais que já integram a rede continuarão atendendo os casos de maior complexidade, conforme os fluxos definidos pela regulação.
Hospital faz parte de pacote de investimentos
A implantação da unidade integra uma série de ações anunciadas pela Prefeitura para ampliar e modernizar a estrutura de saúde de Piracicaba.
Entre as iniciativas estão a modernização de unidades básicas de saúde, a ampliação da oferta de especialidades médicas, a implantação de uma UPA Pediátrica, a criação de uma base descentralizada do Samu e reformas em diferentes unidades da rede municipal.
Com os novos leitos, a administração municipal pretende ampliar a oferta de atendimento hospitalar diretamente pela rede pública e reduzir a dependência de estruturas externas para determinadas internações clínicas.
O primeiro Hospital Municipal de Piracicaba representa, assim, uma mudança na organização da assistência do SUS na cidade, com uma estrutura própria voltada à internação e ao acompanhamento multiprofissional dos pacientes.
Obra está em andamento, mas ainda não há prazo divulgado
A estrutura que abrigará o primeiro Hospital Municipal de Piracicaba está em fase de implantação, com obras em andamento no Anexo da UPA Piracicamirim.
No entanto, até o momento, a Prefeitura ainda não informou à equipe do Jornal de Piracicaba qual é o prazo previsto para a conclusão da obra e o início do funcionamento da nova unidade.
A reportagem também solicitou informações técnicas e financeiras sobre o projeto, incluindo detalhes sobre o cronograma físico-financeiro, o valor total do investimento e outras características da implantação do hospital. Até o fechamento desta matéria, essas informações ainda não haviam sido encaminhadas pela administração municipal.
A falta de dados sobre o custo e o prazo da obra impede, por enquanto, uma estimativa precisa sobre quando os 40 novos leitos estarão disponíveis para atendimento à população pelo SUS.
A Prefeitura informou anteriormente que o Hospital Municipal funcionará como unidade de retaguarda clínica e contará com 40 leitos próprios de internação, além de assistência médica, de enfermagem e acompanhamento multiprofissional.
A equipe do Jornal de Piracicaba seguirá acompanhando o andamento da obra e aguarda o envio das informações solicitadas pela Prefeitura sobre os investimentos, o cronograma e a previsão para o início das atividades do primeiro Hospital Municipal da cidade.