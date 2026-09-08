Os ingressos gratuitos para o Concerto de Música Brasileira da Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) já estão disponíveis para retirada online. A apresentação acontece nesta sexta-feira (11), às 20h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, em Piracicaba.

Com duração prevista de 50 minutos, o concerto será regido pelo maestro Ivan Bueno e terá um repertório dedicado a compositores brasileiros. A proposta é apresentar ao público diferentes características da produção musical erudita do país.