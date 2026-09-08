08 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CULTURA

Ingressos gratuitos para concerto da OCP já estão disponíveis

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba volta ao palco com um concerto dedicado à produção nacional.
A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba volta ao palco com um concerto dedicado à produção nacional.

Os ingressos gratuitos para o Concerto de Música Brasileira da Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) já estão disponíveis para retirada online. A apresentação acontece nesta sexta-feira (11), às 20h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, em Piracicaba.

Com duração prevista de 50 minutos, o concerto será regido pelo maestro Ivan Bueno e terá um repertório dedicado a compositores brasileiros. A proposta é apresentar ao público diferentes características da produção musical erudita do país.

O programa inclui “Ponteio”, de Cláudio Santoro; “Instantes II”, de Ernani Aguiar; e “Suíte Nordestina”, de Ernst Mahle, compositor que possui uma trajetória ligada à história da música de concerto em Piracicaba.

Outro destaque será a execução de “Concertino para Trompete”, de Fernando Moraes, que terá participação especial do solista Ismael Brandão no trompete. A apresentação é uma oportunidade de acompanhar gratuitamente uma orquestra de cordas em um repertório dedicado à música brasileira.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Os ingressos começaram a ser disponibilizados nesta terça-feira (8) e podem ser retirados gratuitamente pela plataforma MegaBilheteria. Como a apresentação é única e possui lugares limitados, a organização recomenda que o público faça a retirada antecipadamente.

O espetáculo é viabilizado por meio do fomento do Governo do Estado de São Paulo, através do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS), com patrocínio de Cerâmica Villagres, Turbimaq Turbinas e Máquinas e Samapi Distribuidora de Produtos Farmacêuticos. A produção executiva é do Instituto APEC e da Investe Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço

Concerto de Música Brasileira – OCP

Data: sexta-feira, 11 de setembro de 2026

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Erotides de Campos, Engenho Central

Entrada: gratuita

Ingressos: retirada online pela MegaBilheteria

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários